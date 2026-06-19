Mientras la Roma negocia la renovación de Paulo Dybala, cuyo contrato vence el 30 de junio, ha surgido un giro inesperado: la Juventus se ha sumado a la carrera. En el pódcast «IlBlitz» de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explica: «Dybala quiere ir a la Roma y espera a la Roma, pero mientras tanto también está tanteando el terreno y algunos equipos se han puesto en contacto con él. Uno de ellos es sorprendente, porque se trata de la Juventus. De hecho, la Juve se ha puesto en contacto con el agente de Dybala, Carlos Novel, para conocer las cifras y la situación con la Roma».
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Gazzetta - Noticia bomba: la Juventus contacta a Dybala
Las negociaciones entre la Roma y Dybala están estancadas: el club ofrece 2,5 millones de euros y el jugador pide 3 millones más bonificaciones. Dybala quiere renovar y quedarse en la Roma, donde también Gian Piero desea que se quede.
Ahora se espera que la Juventus concrete este primer acercamiento y que el interés afecte al argentino, quien jugó allí de 2015 a 2022, disputó 293 partidos, marcó 115 goles y ganó 5 Scudetti, 4 Copas de Italia y 3 Supercopas. La Juve, que busca mejorar su ataque tras fracasar en las gestiones por Bernardo Silva y Brahim Díaz, podría volver a la carga por él.