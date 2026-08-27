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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gazzetta - Jonathan David quiere una indemnización por rescisión para dejar la Juventus

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J. David

Contactos continuos entre la Juventus y el delantero canadiense para encontrar una solución para el traspaso

Jonathan David y la Juventus siguen trabajando para encontrar una solución que pueda llevar a la separación. El delantero canadiense, nacido en 2000, está ya fuera del proyecto técnico de Luciano Spalletti y su continuidad en la Continassa corre el riesgo de convertirse en un obstáculo de peso en las estrategias de mercado de la Juventus. Llegado hace un año desde el Lille como agente libre, pero con 12,5 millones de euros en costes accesorios y un salario de 6 millones netos por temporada, David tiene un impacto significativo en la masa salarial de la Juventus. Su continuidad, de hecho, complicaría —si no haría imposible— la llegada de otro delantero con las características que pide Spalletti.


A cinco días del cierre del mercado, según ha informado Gazzetta.it, la posición del canadiense sigue estando clara: David está dispuesto a cambiar de camiseta solo para recalar en un gran club, y con una indemnización por salida por parte de la Juventus. Una ambición que, al menos por ahora, no encuentra respuestas concretas. La única posibilidad capaz de satisfacer sus expectativas podría ser el Atlético de Madrid, que ha realizado un sondeo para entender si David puede ser el sustituto de Julián Alvarez, cada vez más atraído por los cantos de sirena del Barcelona.


  • LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

    Ante la ausencia de un destino de primer nivel, David sigue cerrando la puerta a la opción de una cesión. Y su entorno, según el diario, además estaría complicando también un traspaso a título definitivo, al pedir una importante indemnización por salida como incentivo para marcharse. Un problema nada menor para la Juventus: al canadiense le quedan de hecho cuatro años de contrato a 6 millones netos por temporada. Para llegar a la rescisión del acuerdo, por tanto, el club turinés tendría que poner sobre la mesa una cifra considerable, pese a que el jugador no puede acogerse a ninguna cláusula contractual específica para plantear esa exigencia.



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  • LA CESIÓN

    La vía más sencilla para desbloquear la situación sigue siendo la cesión. Y, con respecto a hace algunas semanas, también David parece hoy más dispuesto a escuchar propuestas en esta dirección. El Paris FC, que hasta ahora ha recibido varias negativas, sigue pendiente de la situación, pero no entusiasma al jugador.


    La opción más atractiva sigue siendo, por tanto, la del Atlético de Madrid, la única que podría conciliar las ambiciones de David con las necesidades de la Juventus. El tiempo, sin embargo, apremia. El club turinés necesita certezas y las distintas soluciones que siguen sobre la mesa corren el riesgo de cruzarse precisamente en los últimos días del mercado. El peligro real es llegar al fotofinish y tener que concentrar todas las operaciones en las últimas horas, con márgenes de maniobra cada vez más reducidos.



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