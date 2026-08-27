Gazzetta - Jonathan David quiere una indemnización por rescisión para dejar la Juventus

Jonathan David y la Juventus siguen trabajando para encontrar una solución que pueda llevar a la separación. El delantero canadiense, nacido en 2000, está ya fuera del proyecto técnico de Luciano Spalletti y su continuidad en la Continassa corre el riesgo de convertirse en un obstáculo de peso en las estrategias de mercado de la Juventus. Llegado hace un año desde el Lille como agente libre, pero con 12,5 millones de euros en costes accesorios y un salario de 6 millones netos por temporada, David tiene un impacto significativo en la masa salarial de la Juventus. Su continuidad, de hecho, complicaría —si no haría imposible— la llegada de otro delantero con las características que pide Spalletti.





A cinco días del cierre del mercado, según ha informado Gazzetta.it, la posición del canadiense sigue estando clara: David está dispuesto a cambiar de camiseta solo para recalar en un gran club, y con una indemnización por salida por parte de la Juventus. Una ambición que, al menos por ahora, no encuentra respuestas concretas. La única posibilidad capaz de satisfacer sus expectativas podría ser el Atlético de Madrid, que ha realizado un sondeo para entender si David puede ser el sustituto de Julián Alvarez, cada vez más atraído por los cantos de sirena del Barcelona.



