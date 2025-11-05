Gareth Bale, 'decepcionado' mientras Vinicius Jr y Kylian Mbappe no logran ofrecer 'un poco de magia' en la derrota ante Liverpool, dejando a Thierry Henry perplejo con los atacantes del Real Madrid

El Real Madrid enfrentó su primera derrota en la Liga de Campeones esta temporada, y solo su segunda derrota en general, tras caer por un estrecho 1-0 ante el Liverpool en Anfield el martes por la noche. Un gol en la segunda mitad de Alexis Mac Allister a partir de una jugada de Dominik Szoboszlai fue suficiente para que los Reds registraran solo su tercera victoria en sus últimos nueve partidos.

Fue un regreso para olvidar para el entrenador del Madrid Xabi Alonso y el ícono del club Trent Alexander-Arnold, cuya introducción tardía fue ahogada por una tormenta de abucheos y silbidos desde las gradas. El inglés no pudo tener un impacto en su regreso a Merseyside, ya que el Madrid tuvo que agradecer a Thibaut Courtois por una actuación increíble que mantuvo el marcador en solo 1-0.

El enfoque previo al juego estaba en Vinicius y Mbappé, este último especialmente en una forma impresionante habiendo anotado 18 goles en 14 juegos antes del partido. Sin embargo, el dúo tuvo poco o ningún impacto en el desarrollo, gracias a la brillante estructura del Liverpool sin posesión, junto con su inmenso hambre y dedicación.