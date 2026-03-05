Gareth Bale apoya al «genial» exentrenador del Real Madrid para el puesto en el Manchester United, ¡e incluso Paul Scholes está de acuerdo!

Bale está convencido de que el actual seleccionador de Brasil posee la rara combinación de flexibilidad táctica y perspicacia psicológica necesaria para la olla a presión que es el Manchester.

«Creo que lo haría muy bien [en el Manchester United]. No es solo el mánager, también es entrenador. También sabe de táctica», declaró Bale a Sky Bet al hablar sobre la posibilidad de que Ancelotti fiche por el gigante de la Premier League. «Dondequiera que vaya Carlo, creo que haría un trabajo increíble, simplemente porque consigue que todo el mundo se sume al proyecto.

Si vas a un gran club, tienes buenos jugadores, independientemente de si están rindiendo en ese momento o no. Como el Manchester United, que lo ha estado haciendo en las últimas semanas, pero antes no rendía, aunque tiene buenos jugadores. Sacará lo mejor de los jugadores y simplificará las cosas, como se ve ahora con Michael Carrick. Está simplificando muchas cosas que hacía el anterior entrenador y se están obteniendo resultados. Esa es la genialidad de Carlo, sacar lo mejor de los jugadores y simplificar las cosas».