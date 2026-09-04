Ganancias millonarias: el Barcelona sigue los pasos del Real Madrid

El Real Madrid ingresó 210 millones de euros por la venta de jugadores formados en Valdebebas, conservando en muchos de los casos una parte de sus derechos y opciones para recomprarlos.

El Barcelona comenzó rápidamente a trabajar bajo esta fórmula, logrando 40 millones de euros por la venta de jugadores de la academia de La Masía con los que el técnico Hansi Flick no contaba para el futuro cercano.

El diario "Sport" señaló en un informe que el Madrid realizó este verano 4 fichajes a cambio de un traspaso, por los que pagó 225 millones de euros fijos, con la posibilidad de que la cantidad aumente a través de diferentes variables.

Pero lo llamativo es que el club blanco financió casi todo este gasto, con unos 210 millones de euros, mediante la venta de jugadores egresados de su academia en los que no confía a medio plazo.

El conjunto merengue ya no es capaz, desde hace tiempo, de encontrar un lugar en su plantilla para grandes proyectos futbolísticos surgidos en su academia, pero compensa la ausencia de rendimiento deportivo de "La Fábrica" a través de operaciones de venta millonarias.

En la mayoría de los casos, el club blanco conserva opciones para recomprar a los jugadores y derechos de prioridad en las ventas futuras, además de conservar la mitad de sus derechos federativos.

Esta práctica también ha comenzado a explorarla el Barcelona, aunque a menor escala, ya que el club catalán obtuvo cerca de 45 millones de euros por la venta de jugadores egresados de su academia que no estaban dentro de los planes de Flick.

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