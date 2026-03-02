Goal.com
Thomas Hindle

Ganadores y perdedores de la MLS: Lionel Messi despierta para liderar la remontada del Inter Miami, Timo Werner brilla, crecen las dudas sobre Tata Martino con el Atlanta United

La segunda jornada de la MLS trajo consigo una remontada característica del Inter Miami y la continuación del buen momento de los Red Bulls. Pero quizá sea hora de preocuparse por Atlanta.

Y así, otro fin de semana de la MLS llega a su fin. Si lo miramos con detenimiento, la mayoría de los resultados fueron los esperados (más o menos). 

El Inter Miami iba perdiendo, pero entonces Lionel Messi despertó. El LAFC se mostró muy convincente contra Houston. Vancouver ganó. También lo hizo San Diego. En el resto de partidos hubo de todo, pero ahí reside la diversión. 

Por supuesto, Messi fue el protagonista (acostúmbrate a esas palabras). Pero hubo muchas otras cosas por las que emocionarse. 

El Chicago Fire estuvo muy irregular el año pasado, oscilando entre lo malo y lo excelente. Ahora parece mucho mejor. La revolución de Michael Bradley continúa, y el entrenador, que debuta en el cargo, está demostrando que los jóvenes pueden estar a la altura. Timo Werner impresionó en su debut con el San José Earthquakes. Y luego, en el lado más negativo, Tata Martino ha descubierto que quizá no siempre hay que volver con tu ex. 

GOAL analiza todo esto y mucho más al desglosar los ganadores y perdedores de otra jornada repleta de la MLS...

  • GANADOR: Lionel Messi

    ¿Quién más? La cuestión es que el Inter Miami jugó realmente muy mal en la primera parte de su partido del domingo contra el Orlando City. Su mediocampo estaba muy abierto, e incluso la calidad individual de Yannick Bright, que suele ser muy bueno cubriendo espacios, no fue suficiente para detener a una unidad de ataque del Orlando bien coordinada. Francamente, tuvieron suerte de ir solo dos goles por detrás tras 30 minutos. 

    Messi, por su parte, no estuvo totalmente ausente. Pero tampoco fue precisamente quien llevó la batuta. Y entonces, en la segunda parte, despertó. Bajó más para recibir el balón y, cuando lo tenía, era mucho más eficaz. Marcó el primer gol del Miami, un magnífico disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra. El ocho veces ganador del Balón de Oro también marcó el cuarto con un precioso disparo con efecto que sentenció el partido en el minuto 90. Es cierto que le ayudó un Orlando que se fue cansando a medida que avanzaba el partido. Pero Messi cobró vida y, como ha hecho innumerables veces, salvó al Miami el domingo. 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    LOSER: Tata Martino

    Martino predicó paciencia antes de aceptar el puesto en Atlanta. El entrenador argentino admitió que las segundas oportunidades pueden ser difíciles, y Atlanta tenía mucho por hacer después de una campaña bastante desastrosa en 2025. 

    El objetivo, insistió, era simplemente llegar a los playoffs, lo que, francamente, debería ser el mínimo para un equipo que ha sido el tercero que más ha gastado en la Major League Soccer en los últimos 18 meses. Y, claro, siempre iba a haber algunas preocupaciones. El Atlanta carece de equilibrio y no tiene mucho en la defensa. Este equipo va a encajar goles.

    Pero lo que sí debería ser capaz de hacer es marcar, y mucho. Hay muy pocos equipos en la MLS que tengan su arsenal de talento ofensivo o que puedan presumir de las armas individuales de las que disfrutan los Five Stripes. Sin embargo, en dos partidos, no han conseguido encontrar el fondo de la red. 

    El sábado, solo lograron un tiro a puerta contra un San José que aún está encontrando su identidad. Parece que Martino todavía tiene mucho trabajo por delante. 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    GANADOR: Julian Hall

    ¿Quién dice que no se puede ganar nada con los jóvenes? En realidad, lo lógico sería que Michael Bradley confiara en los jóvenes al frente del New York Red Bulls. Al fin y al cabo, la temporada pasada demostró lo rica que es su cantera al ganar la MLS Next Pro. Él ya confía en estos chicos. 

    Pero lo que nadie esperaba era el importante papel que podrían desempeñar varios adolescentes en lo que ha sido un sólido comienzo de temporada. En realidad, Hall no es un desconocido. Lleva tiempo siendo muy valorado, un delantero versátil un peldaño por debajo de los mejores talentos del sistema juvenil estadounidense, pero sin duda uno de futuro. Sin embargo, los jugadores de 17 años no suelen ser titulares en los equipos de la MLS. Pero parece que este no es un equipo normal de la MLS, y al entrenador no le importan demasiado las convenciones. 

    Hall ha sido titular en dos partidos y ha marcado tres goles en el inicio de la temporada, incluido el gol de la victoria contra el New England el sábado. Bradley no está reinventando la rueda. Hall no es un talento único. Pero es un joven que está demostrando que puede rendir a un alto nivel. Eso solo puede ser bueno para un equipo como el Red Bulls, con grandes ambiciones. 

  • Phil NevilleGetty

    PERDEDOR: Phil Neville

    Ha sido un comienzo irregular para los Timbers. Son un equipo de la MLS con una gran tradición, un equipo muy querido con una afición incondicional que siempre ha sabido encontrar la manera de competir. El año pasado, sin su estrella Evander, lograron clasificarse para los playoffs y dieron mucha guerra a San Diego en la primera ronda. Pero la pretemporada fue dura, por varias razones. La marcha de David Ayala fue una gran pérdida y, con Cole Bassett —un jugador sólido pero sin grandes alardes en la MLS— como único sustituto en el centro del campo, los Timbers parecen un poco justos.

    La primera jornada fue alentadora, ya que lograron una victoria por 3-2 sobre un Columbus en plena transformación. Pero la semana pasada fue bastante dura. El Colorado está lleno de ambición bajo la dirección del nuevo entrenador Matt Wells, pero sigue siendo un equipo joven al que Portland podría quitarle puntos, incluso fuera de casa. Sin embargo, Portland fue derrotado en el Dick's Sporting Goods Park de Colorado y terminó el partido con 10 hombres. Si lo vemos con perspectiva, los Timbers son un equipo al borde de los playoffs que probablemente ganará tantos partidos como perderá. Pero es en este tipo de partidos, contra los equipos que les rodean, donde simplemente tienen que sumar puntos. 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    GANADOR: Timo Werner

    ¿Quién diría que este delantero de primera categoría también podría dar asistencias? Cuando está en forma, Timo Werner es una máquina de marcar goles, siendo más peligroso en el espacio de ataque desde la izquierda, donde su velocidad convierte jugadas sencillas en ocasiones de gol. Ha demostrado a lo largo de varias temporadas de la Bundesliga que es capaz de superar la marca de los 20 goles.

    Lo que no esperábamos era que dejara huella desde la banda contraria.

    En realidad, esto pareció una oportunidad única. San José tenía el control cuando entró en el campo a la hora de juego, aunque Atlanta tuvo algunos momentos de posesión. Los visitantes se vieron expuestos repetidamente en la transición, y a Werner, que no había tenido muchos minutos en las últimas temporadas, se le encomendó una tarea sencilla: estirar el campo y correr hacia la línea defensiva que retrocedía.

    Y eso es precisamente lo que hizo, aunque desde un territorio desconocido. Werner se movió por toda la línea de ataque, pero pasó gran parte de la segunda parte por la derecha, donde superó repetidamente a su marcador y dio una magnífica asistencia para el segundo gol de San José, el que sentenció el partido. Habrá dificultades iniciales a medida que recupere su agudeza, pero ha sido un debut muy alentador.

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    PERDEDOR: Columbus Crew

    Vaya. El Columbus siempre iba a tener una transición un poco difícil con su nuevo entrenador, Henrik Rydström. Se puede decir lo que se quiera sobre la etapa de Wilfried Nancy en el Celtic, pero el antiguo entrenador era el alma del Columbus. Se trata de una franquicia con un gran legado y una historia brillante, pero el francés fue fundamental para el éxito del equipo en los últimos años. Perderlo a él y luego a su principal asistente siempre iba a complicar el 2026. La pérdida de puntos era inevitable. 

    La derrota por 3-2 ante el Portland en el primer partido de la temporada es perdonable. El Providence Park es una fortaleza y será básicamente la única razón por la que el Portland causará algún daño esta temporada. Pero ¿un empate con el Sporting KC? ¿Incluso fuera de casa? No es bueno. El Crew no fue superado como tal, pero el Sporting KC, que, seamos sinceros, es un equipo bastante malo, tuvo sus momentos. 

    Y cuando más importaba, el delantero Wessam Abou Ali, fichaje estrella, falló, desperdiciando un penalti vital que les habría dado los tres puntos. El gol de Diego Rossi en el minuto 82 salvó un punto, pero cualquier cosa más habría sido un halago para ellos. La Conferencia Este es muy, muy buena. El Crew, al parecer, podría tener algunas dificultades. 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    GANADOR: Gregg Berhalter

    El fútbol de Berhalter fue muy divertido el año pasado. El Fire marcó muchos goles, pero también encajó muchos. A veces, era emocionante verlos jugar. Otras veces, eran bastante desesperantes. Era como si un nuevo entrenador llegara a un equipo con muchos defectos, le dieran un montón de dinero y le dijeran que se las apañara. Sin duda, eso no fue muy divertido para los aficionados del Fire. Pero parecía lo correcto. 

    Este año, sin embargo, las expectativas son un poco más altas. 

    Este grupo ha tenido más tiempo para compenetrarse. Las piezas deberían estar en su sitio. Berhalter, tras su ausencia de la MLS, tampoco tiene excusas. Los periodos de adaptación han terminado. Y las cosas parecen un poco más claras. La derrota por 2-1 ante Houston en la jornada inaugural no sienta bien, pero el Dynamo se ha reforzado muy bien durante la pretemporada. La victoria por 3-0 de este fin de semana sobre Montreal fue mucho más prometedora. Son esos partidos, contra rivales modestos, en los que el Fire simplemente no puede permitirse perder puntos si quiere ser un equipo sólido en los playoffs esta temporada. Marcar tres goles a un equipo inferior y controlar el partido a pesar de jugar con 10 hombres durante 30 minutos no está nada mal. 

