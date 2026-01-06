Amorim sacking W+Ls.jpgGetty/GOAL
Ganadores y perdedores de la decisión del Manchester United de despedir a Ruben Amorim: Nuevo comienzo para Kobbie Mainoo, pero Mason Mount y Amad Diallo pueden perder sus titularidades

En una entrevista con The Business podcast publicada el 9 de octubre, Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, prometió que Ruben Amorim tendría "tres años para demostrar que es un gran entrenador", mientras enfatizaba la necesidad de paciencia en el "plan a largo plazo" del club. Sin embargo, aquí estamos, apenas tres meses después, y Amorim ha sido expulsado sin ceremonias de Old Trafford, con el United comunicando su creencia de que "es el momento adecuado para hacer un cambio" a fin de "darle al equipo la mejor oportunidad de la mayor posición posible en la Premier League".

Es un cambio notable, pero no inesperado. Los resultados fueron pobres durante los 14 meses de mandato de Amorim, pero una secuencia de solo tres victorias en los últimos 11 partidos de la Premier League lo puso bajo una presión severa, con puntos cruciales perdidos desde posiciones ganadoras contra Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Bournemouth y Wolves, que están en el último lugar.

Aun así, a Amorim se le podría haber otorgado una prórroga si no hubiera expresado su frustración con la junta antes y después del último empate de United fuera de casa contra Leeds. El portugués insinuó su oposición a su muy criticada formación 3-4-3 y la falta de respaldo financiero para fichar a los jugadores necesarios para que el sistema funcione de manera óptima, concluyendo con la declaración airada: "En todos los departamentos, el departamento de scouting, el director deportivo [Jason Wilcox] necesita hacer su trabajo, y yo haré el mío durante 18 meses, y luego seguiremos adelante".

Después de aparentemente ser informado de que no habría refuerzos en enero, esa fue una reacción comprensible de Amorim, pero mal asesorada que no provenía de una posición de poder. Aunque el exentrenador del Sporting CP arregló la cultura tóxica del vestuario que corría desenfrenada bajo los anteriores entrenadores del United e implementó un estilo de juego más fluido, también dio la espalda a muchos de los valores históricos del club, incluyendo dar prioridad a las estrellas de la academia, atacar con amplitud y tomar riesgos.

Cualquier signo de progreso fue anulado por la desconcertante toma de decisiones de Amorim, particularmente durante los partidos, y se despide con el peor récord de victorias en la Premier League de cualquier entrenador en la historia del United (32 por ciento). Amorim es un entrenador carismático y honesto que exige los más altos estándares, pero era demasiado terco y unidimensional para tener éxito al más alto nivel del fútbol inglés.

Seguramente, el único camino es hacia arriba para los Red Devils, ahora que el equipo ha sido liberado. Algunos jugadores se beneficiarán inmediatamente de la partida de Amorim, ya sea siendo reincorporados a la alineación o a una posición favorita, con el entrenador del equipo Sub-18 Darren Fletcher asumiendo el liderazgo del primer equipo de manera interina hasta que se encuentre un sucesor. Sin embargo, Amorim también tenía sus favoritos, y algunos de ellos enfrentan futuros inciertos ahora que su principal defensor se ha ido.

GOAL analiza los mayores ganadores y perdedores de la decisión del United de despedir a Amorim...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    GANADOR: Kobbie Mainoo

    Kobbie Mainoo no recordará el 2025 con cariño. El graduado de la academia del United solo comenzó ocho partidos de la Premier League, todos en la segunda mitad de la temporada pasada, y se ha visto relegado a un papel secundario bajo la dirección de Amorim este término, a pesar de las luchas del equipo por la consistencia.

    Con Casemiro y Bruno Fernandes sirviendo como el dúo de mediocampo elegido, Mainoo ha tenido que conformarse con apariciones esporádicas, a menudo en los últimos 20 minutos, dejándole poco margen para lograr un impacto significativo. Eso llevó a una reacción negativa de los seguidores del United (incluyendo a su hermano) y de los aficionados de Inglaterra que esperaban ver a Mainoo en la Copa del Mundo del próximo verano, pero Amorim se negó a ceder ante la opinión pública.

    "He visto el entrenamiento, si es lo mejor para el equipo, lo pondré [a él]", dijo Amorim en diciembre. "Entiendo lo que estás diciendo. Os encanta Kobbie, él es titular para Inglaterra. Pero eso no significa que deba poner a Kobbie [en el equipo] cuando siento que no debería."

    Como consecuencia, Mainoo ha sido fuertemente vinculado con un movimiento de préstamo en enero al Napoli, donde sus ex compañeros de equipo Scott McTominay y Rasmus Hojlund están volando, pero sería una gran sorpresa si fuera a irse ahora. Es probable que el joven de 20 años comience desde cero cuando llegue el próximo entrenador, y es seguro decir que no estarán casados con un 3-4-3, por lo que debería ser impulsado de nuevo a la acción regular, una vez que se recupere de una lesión en el gemelo.

    Ha sido una verdadera pena ver estancarse el desarrollo de Mainoo dado su inmenso talento, pero podemos esperar un resurgimiento rápido porque tendrá un punto que demostrar después de sobrevivir a Amorim.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mason Mount

    Mason Mount es uno de los pocos jugadores que ha mostrado una mejora significativa en el United bajo la dirección de Amorim, después de un inicio miserable y plagado de lesiones en su carrera en Old Trafford. El ex jugador del Chelsea recuperó su forma física al final de la temporada pasada y ha hecho 16 apariciones para los Red Devils hasta la fecha en 2025-26, registrando cuatro contribuciones de gol, con su actuación destacada en la victoria por 4-1 ante Wolves el 8 de diciembre.

    Mount marcó el tercer gol del United y merecidamente recibió el premio al Jugador del Partido por su entrega en el último tercio, con Amorim elogiándolo tras el pitido final: "Puede defender, puede atacar, la calidad cuando toca el balón es realmente buena, así que no es una sorpresa para mí. Es un tipo que lidera con el ejemplo. No importa la situación, Mason Mount siempre es lo mismo: entrenando, hablando, tratando con la gente alrededor de Carrington. Eso no es fácil, así que es un jugador muy, muy bueno."

    Amorim siempre insistió en que Mount era el ajuste ideal para su sistema, con dos posiciones de No.10 disponibles, pero apenas tuvo oportunidades bajo el anterior entrenador, Erik ten Hag, quien utilizaba extremos tradicionales. A sus 26 años, podría encontrarse de nuevo en la misma situación en un esquema más expansivo, con los roles principales en las bandas probablemente destinados a los fichajes de verano Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

    Mount es lo suficientemente versátil para operar en una posición de mediocampo más profunda, pero no es su especialidad, y se ha informado que esa parte del campo será reforzada en el verano. Como jugador de plantilla, todavía tiene mucho que ofrecer, pero es difícil ver a Mount alcanzar nuevamente las alturas que logró en el Chelsea si continúa en Old Trafford.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Bruno Fernandes

    Bruno Fernandes ha sido el mejor jugador del United esta temporada, como lo ha sido en cada una de sus seis campañas anteriores en Manchester. Pero las hazañas del capitán del club en los últimos cinco meses han sido especialmente notables porque ha estado jugando fuera de posición.

    Para acomodar a Cunha y Mbeumo, Amorim movió a Fernandes a una posición de No.6, donde aún así ha logrado un total de 12 goles y asistencias en 17 partidos de la Premier League, más que cualquier otro jugador del United en 2025-26. A pesar de jugar frente a la defensa, el internacional portugués tiene el tercer total más alto de asistencias esperadas (xA) en la división (4.1), y ocupa el primer lugar en pases clave con 51, 15 más que sus competidores más cercanos Phil Foden y Bukayo Saka.

    Fernandes también está entre los 10 primeros en recuperaciones de balón, lo que demuestra que ha realizado el trabajo defensivo requerido para su nueva posición. Es un esfuerzo sobrehumano, lo que explica en parte por qué sufrió una rara lesión de isquiotibiales contra el Aston Villa que lo ha mantenido fuera de los últimos tres partidos del United.

    Pero no tenía sentido que la mayor fuente de creatividad del United asumiera tanta responsabilidad en ambos extremos. Fernandes es, y siempre ha sido, un natural No.10 que causa más daño cuando está cerca de la portería. Ahí es donde será restaurado cuando comience la era posterior a Amorim, y los Red Devils estarán mucho mejor por ello.

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Amad Diallo

    Amorim también obligó a Amad Diallo a adaptarse a un rol poco natural, como carrilero derecho, y al igual que Fernandes, se desempeñó admirablemente. El internacional de Costa de Marfil ha contribuido con cinco participaciones de gol en la Premier League esta temporada y ha forjado una asociación letal con Mbeumo, cambiando constantemente de posición con el exjugador de Brentford para infiltrarse en las defensas.

    Amad también ha puesto mucho esfuerzo en el trabajo fuera del balón, pero esto tiene un límite dado su tendencia ofensiva y su físico ligero. El joven de 23 años ha sido capturado frecuentemente demasiado adelantado cuando el balón se pierde, y el United ha concedido muchos goles en el segundo palo porque no es lo suficientemente fuerte o alto para competir en los centros.

    Pero al menos estaba jugando. Eso podría no ser el caso ahora que es probable que se abandone el desconcertante plan táctico de Amorim por uno que incluya una línea de cuatro en defensa. Una reversión a la formación 4-2-3-1 que prefería Ten Hag parece lo más obvio, lo que vería a Benjamin Sesko, Fernandes, Cunha y Mbeumo completar el frente de ataque del United, y a Casemiro y Mainoo emparejarse en el doble pivote.

    Amad estará rezando para que el nuevo régimen de entrenadores opte por un 4-3-3, lo que podría verlo desplegado detrás de Mbeumo una vez más. Pero en ese caso, un mediocampo de tres con una combinación de Fernandes, Casemiro, Mainoo, Mount y Manuel Ugarte daría al United un mejor equilibrio, y generar más porterías a cero tiene que ser una prioridad dado que el equipo solo registró dos en sus últimos 20 partidos de la Premier League.

    Es una situación injusta para Amad, que ha estado a la altura de Fernandes como el jugador más fiable del United en los últimos años, pero cuando regrese de la Copa Africana de Naciones, puede que solo sea para ocupar un lugar en el banco.

  • Dan Ashworth England Man Utd 2025Getty Images

    GANADOR: Dan Ashworth

    Ratcliffe y el grupo INEOS merecen todas las críticas que reciben después del turbulento mandato de Amorim. El portugués fue el primer nombramiento del nuevo régimen del United después de que se les diera el control de las operaciones futbolísticas por la familia Glazer, y tenían una visión de túnel después de finalmente decidir despedir a Ten Hag en octubre de 2024, a pesar de los informes de que Liverpool y West Ham ambos rechazaron a Amorim debido a las preocupaciones sobre cómo se adaptaría a la Premier League.

    Dan Ashworth también tenía sus dudas. United dio la bienvenida a Ashworth al club en julio después de un largo período de licencia en Newcastle, con Ratcliffe elogiándolo como "uno de los mejores directores deportivos del mundo", pero se fue después de solo cinco meses, y el problema del entrenador principal fue una de las principales razones de su salida.

    Según The Athletic, Ashworth propuso a Eddie Howe, Marco Silva, Thomas Frank y Graham Potter como posibles reemplazos para Ten Hag, pero Ratcliffe le instó a buscar más allá de personas que conocía y quería un nombramiento más 'dinámico'. El CEO del United, Omar Berrada, presionó por Amorim y Ratcliffe se sintió instantáneamente atraído por el excentrocampista del Benfica en reuniones iniciales, finalmente aprobando su llegada.

    Eso a pesar de que Ashworth expresó dudas sobre si la rígida formación 3-4-3 de Amorim ayudaría a la estrategia de reclutamiento a largo plazo del club, como informó The Guardian. Sabía que el United no tenía los jugadores para encajar en ese esquema ni los medios financieros para renovar el equipo de la noche a la mañana debido a las crecientes deudas. 

    Ratcliffe, con el apoyo de Berrada, Wilcox (quien era el director técnico en ese momento) y el director de deportes de INEOS, Sir Dave Brailsford, anuló a Ashworth, y finalmente fue forzado a salir por no estar en la misma sintonía que el resto de la alta dirección. Si Ratcliffe hubiera escuchado al antiguo gurú del Newcastle, tal vez el United no estaría en el lío en el que se encuentra ahora.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAAFP

    PERDEDOR: Harry Maguire

    Si el United efectivamente cambia a un sistema con cuatro defensores, significará el fin para Harry Maguire. El internacional inglés puede jugar como central por derecha o por izquierda, pero a los 32 años, sus mejores años han quedado atrás y las lesiones persistentes están empezando a pasar factura.

    Maguire ha estado fuera desde principios de noviembre debido a un problema en el muslo y enfrenta una tarea difícil para recuperar su lugar una vez que esté completamente recuperado. Lisandro Martínez se ha reincorporado al equipo sin problemas después de volver de su propia lesión de larga duración, y es la mejor opción en la izquierda, sobre todo porque ya tiene una buena relación con el veterano lateral Luke Shaw.

    Por el momento, uno de los dos jóvenes emergentes, Ayden Heaven o Leny Yoro, recibirá el visto bueno en la derecha, con Matthijis de Ligt en el hospital con un problema de espalda y Noussair Mazraoui compitiendo en las etapas finales de la AFCON con Marruecos. Pero cuando todos estén en forma, debería ser De Ligt quien acompañe a Martínez.

    De Ligt, quien cumplió 26 años en agosto, parecía haber recuperado la forma de sus años en el Ajax en las primeras semanas de la temporada, con la leyenda del United, Nemanja Matic, describiéndolo como el mejor defensor del club en una entrevista reciente con CBS Sports. El exastro del Bayern Múnich y la Juventus apenas está entrando en su mejor momento, y debería ser un pilar en Old Trafford en los próximos años, siempre que pueda evitar más infortunios con las lesiones.

    No se puede decir lo mismo de Maguire. Ha sido admirable verlo silenciar a sus críticos en las últimas temporadas para convertirse en algo así como un héroe de culto entre los seguidores, con una larga lista de goles importantes y, a menudo, dramáticos agregados a su currículo. Pero el exjugador del Leicester City ya no es lo suficientemente móvil como para jugar semana tras semana en el corazón de la defensa del United. El contrato de Maguire termina el próximo verano y sería una gran sorpresa si se le otorgara otra extensión, no porque de repente se haya convertido en un mal jugador, sino porque su ciclo en el club se está acercando a su final natural.

