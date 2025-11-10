Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Robert Lewandowski desafía al tiempo con un hat-trick para el Barcelona, mientras Antonio Conte pierde el apoyo de sus jugadores en el Napoli

Curiosamente, este no fue un buen fin de semana para los líderes de liga. El Real Madrid sigue en la cima de La Liga, pero su ventaja se redujo a solo tres puntos tras un apagado empate 0-0 contra el Rayo Vallecano. Mientras tanto, el Napoli cayó del primer al cuarto puesto en la Serie A tras no presentarse en el Renato Dall’Ara.

En los Países Bajos, el PSV tomó la delantera en la clasificación al golear 5-1 al AZ, mientras que el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, fue sorprendido por el Go Ahead Eagles. En Grecia, el Olympiacos superó al PAOK en la Superliga, gracias a la derrota 2-1 de los últimos ante el Panathinaikos.

En Turquía, el Fenerbahce se acercó a un punto de los campeones defensores Galatasaray, quienes cayeron 1-0 ante el Kocaelispor. Por su parte, los líderes de Escocia, Bélgica, Inglaterra y Alemania —Hearts, Union Saint-Gilloise, Arsenal y Bayern Múnich— empataron todos sus encuentros.

La pérdida de puntos del Arsenal fue especialmente notable, ya que su sólida defensa fue vulnerada no una, sino dos veces en un emocionante empate 2-2 ante el Sunderland. Esto puso fin a una racha de 10 victorias consecutivas y a ocho porterías a cero para los hombres de Mikel Arteta.

La mayor sorpresa del fin de semana, sin embargo, fue que el Bayern no lograra imponerse al Union Berlín. Tras un récord de 16 victorias consecutivas al inicio de la temporada y su reciente triunfo ante el Paris Saint-Germain en la Champions, los bávaros necesitaron un gol de último minuto de Harry Kane para rescatar un empate 2-2 en la capital alemana.