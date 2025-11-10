Winners and losers of the weekend GFXGOAL
Mark Doyle

Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Robert Lewandowski desafía al tiempo con un hat-trick para el Barcelona, mientras Antonio Conte pierde el apoyo de sus jugadores en el Napoli

Antes del parón internacional, entrenadores y jugadores enfrentan presión máxima: un buen resultado salva la moral, una derrota genera críticas y tensión.

Arne Slot se encuentra ahora mismo en esa última situación, ya que su equipo del Liverpool sufrió otra devastadora derrota el domingo, contra el Manchester City, después de un par de victorias que habían levantado esperanzas de una recuperación. Sin embargo, el holandés no es el único entrenador que tiene mucho en qué pensar durante el parón internacional. 

Antonio Conte estaba de mal humor después de que el Napoli no lograra marcar en otra floja derrota en Bolonia, mientras que el Real Madrid de Xabi Alonso tampoco logró recuperarse de su derrota en Anfield al ser retenido con un decepcionante empate en Rayo Vallecano.

¿Pero quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del último fin de semana de acción en las grandes ligas de Europa? GOAL lo desglosa todo en nuestro resumen semanal...

  • Kocaelispor-v-Galatasaray-Turkish-Super-LeagueAFP

    PERDEDOR: Los líderes de Europa

    Curiosamente, este no fue un buen fin de semana para los líderes de liga. El Real Madrid sigue en la cima de La Liga, pero su ventaja se redujo a solo tres puntos tras un apagado empate 0-0 contra el Rayo Vallecano. Mientras tanto, el Napoli cayó del primer al cuarto puesto en la Serie A tras no presentarse en el Renato Dall’Ara.

    En los Países Bajos, el PSV tomó la delantera en la clasificación al golear 5-1 al AZ, mientras que el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, fue sorprendido por el Go Ahead Eagles. En Grecia, el Olympiacos superó al PAOK en la Superliga, gracias a la derrota 2-1 de los últimos ante el Panathinaikos.

    En Turquía, el Fenerbahce se acercó a un punto de los campeones defensores Galatasaray, quienes cayeron 1-0 ante el Kocaelispor. Por su parte, los líderes de Escocia, Bélgica, Inglaterra y Alemania —Hearts, Union Saint-Gilloise, Arsenal y Bayern Múnich— empataron todos sus encuentros.

    La pérdida de puntos del Arsenal fue especialmente notable, ya que su sólida defensa fue vulnerada no una, sino dos veces en un emocionante empate 2-2 ante el Sunderland. Esto puso fin a una racha de 10 victorias consecutivas y a ocho porterías a cero para los hombres de Mikel Arteta.

    La mayor sorpresa del fin de semana, sin embargo, fue que el Bayern no lograra imponerse al Union Berlín. Tras un récord de 16 victorias consecutivas al inicio de la temporada y su reciente triunfo ante el Paris Saint-Germain en la Champions, los bávaros necesitaron un gol de último minuto de Harry Kane para rescatar un empate 2-2 en la capital alemana.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    GANADOR: Paris Saint-Germain

    El Paris Saint-Germain fue el único líder de las ligas del ‘Big Five’ europeo que logró una victoria este fin de semana, y lo hizo de manera dramática en Lyon para recuperar el primer puesto sobre el Marsella.

    Un emocionante partido en el Groupama Stadium parecía destinado a terminar en empate, con el equipo local remontando dos veces gracias a los goles de Alfonso Moreira y Ainsley Maitland-Niles. Sin embargo, la expulsión de Nicolas Tagliafico en tiempo de descuento le abrió al PSG la oportunidad de ejercer presión final, y Joao Neves selló la victoria con un cabezazo en el minuto 95 tras un córner de Lee Kang-In.

    "Fue difícil, pero al final, como siempre, nuestra mentalidad, resiliencia y el carácter de los jugadores marcaron la diferencia," declaró un Luis Enrique aliviado al canal del PSG. "Es muy positivo volver a estar en la cima de la tabla. Ahora llega el parón internacional, ¡y lo disfrutaremos!"

  • Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: El Napoli de Antonio Conte

    El exdelantero del Napoli, Roberto Sosa, expresó su preocupación por lo que vio del equipo en Bolonia el domingo. "Es el típico partido que ves cuando los jugadores quieren deshacerse del entrenador", comentó el argentino a Tele A.

    Normalmente, una declaración así podría descartarse de inmediato. Después de todo, Antonio Conte llevó al Napoli al título de la Serie A hace apenas seis meses y su equipo, aún en busca de goles, sigue a solo dos puntos del liderato. Sin embargo, en esta ocasión, las palabras de Sosa no parecen una exageración, especialmente porque Conte también mostró su frustración por la aparente falta de compromiso de sus jugadores en el Dall’Ara.

    "Tenemos que preguntarnos si seguimos trabajando con el mismo entusiasmo y hambre del año pasado, cuando queríamos demostrarnos a nosotros mismos, o si estamos descansando en nuestros laureles solo porque nos consideran favoritos", declaró el apasionado entrenador a DAZN. "La energía ciertamente ha cambiado. No siento la misma fuerza positiva que tuvimos la temporada pasada. Lo he estado señalando durante un tiempo y me entristece no haber logrado cambiar esta dinámica en los últimos meses.

    "Eso no significa necesariamente que esté haciendo un mal trabajo, sino que quizá alguien no quiere escuchar..."

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Sunderland

    Antes del inicio de la temporada de la Premier League, se daba por hecho que los equipos recién ascendidos volverían a descender de inmediato. En ese contexto, Leeds United y Burnley están superando las expectativas al mantenerse justo por encima de la zona de descenso. Pero, ¿qué decir del espectacular arranque del Sunderland?

    Los Black Cats invirtieron bastante en su plantilla durante el verano, pero nadie esperaba que, en el ecuador de noviembre, se encontraran cuartos en la tabla, por delante de equipos como Aston Villa, Manchester United e incluso los campeones vigentes, Liverpool.

    "Nuestros aficionados merecen mirar al futuro con optimismo", declaró el entrenador Regis Le Bris a Match of the Day tras el dramático empate 2-2 contra el Arsenal. "Fue un partido difícil, como esperábamos. Probablemente estén entre los mejores equipos de Europa. Luchamos hasta el final y creímos que era posible marcar un gol más. Los chicos trabajaron duro hasta el último momento, y nuestros fans nos ayudaron mucho. Por eso ahora tenemos esta fe: hasta el pitido final, todo es posible."

    Con 19 puntos en solo 11 partidos y Granit Xhaka destacando como fichaje del verano, los Mackems ya no solo sueñan con evitar el descenso: ¡también podrían aspirar a un lugar en competiciones europeas!

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: La defensa del título de Liverpool

    Slot tuvo pocas razones para sonreír tras la derrota 3-0 del Liverpool contra el Manchester City. El gol injustamente anulado de Virgil van Dijk pudo haber sido un punto de inflexión, pero no podía ocultarse que el City fue, como admitió el propio Slot, superior a los campeones ingleses "en todos los aspectos del juego", una declaración sorprendentemente honesta.

    A pesar de que todos recuerdan que los Reds gastaron más de £400 millones en verano para reforzar un equipo campeón, ahora parecen más débiles que la temporada pasada.

    Liverpool ocupa el octavo lugar de la tabla tras perder cinco de sus 11 partidos, algo que, según Slot, "se siente como demasiado" para un equipo con aspiraciones de título. "Lo último de lo que deberíamos hablar ahora es de la carrera por la liga", reconoció el neerlandés en la rueda de prensa posterior al partido en el Etihad.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Pep Guardiola

    Mientras que el domingo en el Etihad fue un duro recordatorio para Slot, no pudo haber sido mejor para Pep Guardiola, que celebró su partido número 1000 como entrenador con una victoria contundente.

    "Para mí, ha sido muy especial alcanzar este hito frente a mi familia y, especialmente, contra el Liverpool. Tengo un enorme respeto por ese club", dijo Guardiola a Match of the Day.

    La victoria fue especialmente significativa para el City, no solo por superar a los campeones actuales, sino también porque permitió que el equipo de Guardiola se acercara a cuatro puntos del Arsenal, que había amenazado con escaparse en la cima de la tabla.

    "Perdimos energía la temporada pasada", admitió el catalán. "No sé por qué. No éramos como este equipo ha sido durante muchos años. Pero desde la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos, sentí algo diferente. En octubre y noviembre no se gana la Premier League; el equipo que gana es el que crece. Tengo la sensación de que la energía ha vuelto y ahora podemos jugar de diferentes maneras. Eso es bueno para nosotros, pero no para nuestros rivales."

    Sin duda, el Arsenal estará mirando con nerviosismo a un City que parece resurgir con fuerza.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: La línea ofensiva fallida de Xabi Alonso

    No hace falta mucho para que se desate el debate en la capital española. La semana pasada, el Real Madrid lideraba LaLiga con cinco puntos de ventaja y mantenía un récord perfecto en la Champions League. Sin embargo, tras una actuación apagada en Anfield y un empate sin goles frente al Rayo Vallecano, Xabi Alonso se vio obligado a enfrentar preguntas incómodas en la conferencia de prensa posterior al partido en Vallecas.

    El foco principal estuvo en la línea de ataque del Madrid: a pesar de contar con estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Jude Bellingham, el equipo no logró marcar por segundo partido consecutivo y apenas generó ocasiones de peligro.

    Alonso también fue interrogado sobre la supuesta falta de compromiso defensivo de sus delanteros y sobre la intensidad general del equipo.

    "No ganamos todos los duelos, pero tampoco los perdimos todos", señaló. "Fue un partido muy competitivo, con Rayo apostando fuerte al contraataque. En la segunda mitad, la defensa respondió muy bien, así que no se trata de falta de intensidad. Sabemos dónde estamos. La temporada es larga y hay que equilibrar los buenos y los malos momentos."

    Con cinco temporadas como jugador en el exigente Santiago Bernabéu, Alonso está mejor preparado que la mayoría para manejar este tipo de presión.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Robert Lewandowski

    El tiempo no perdona, y cuanto más envejece un jugador de élite, más propenso se vuelve a las lesiones. Durante semanas, meses e incluso años, han existido dudas sobre si el cuerpo de Robert Lewandowski empezaba a traicionarlo.

    Sin embargo, aunque el polaco ya no sea la fuerza física de antaño, sigue teniendo un olfato goleador letal. Su actuación decisiva en la victoria 4-2 del Barcelona sobre el Celta de Vigo lo demostró: Lewandowski firmó un hat-trick en Balaídos, acercando a los blaugranas a solo tres puntos de los líderes de La Liga, el Real Madrid. Hansi Flick no se mostró sorprendido por el regreso estelar del delantero de 37 años, que fue titular por primera vez tras superar un problema muscular.

    "Después de la lesión vi a un Lewandowski diferente", declaró el alemán. "Fue positivo, regresó antes de lo esperado, y es muy bueno para nosotros que haya anotado tres goles porque le dará confianza. La temporada pasada ya fue muy importante para nosotros."

    A pesar de su edad, no hay motivos para pensar que Lewandowski no pueda seguir siendo decisivo esta campaña.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    PERDEDOR: Ivan Jurić

    Sustituir a Gian Piero Gasperini al frente del Atalanta siempre iba a ser un desafío para Ivan Jurić. Gasperini, aunque polémico, se convirtió en una leyenda en Bérgamo al llevar a un club provincial más allá de las expectativas, alcanzando la gloria de la Europa League la temporada pasada. Jurić, por su parte, nunca ha logrado un título relevante y su nombramiento generó escepticismo entre los aficionados del Atalanta, especialmente tras su campaña decepcionante en el Southampton.

    A pesar de un inicio titubeante con cinco empates consecutivos en la Serie A, Jurić se mostró más optimista tras la victoria crucial en la Champions League sobre el Marsella a mitad de semana. Sin embargo, la derrota por 3-0 en casa ante el Sassuolo el domingo fue humillante y dejó al Atalanta en el puesto 13 de la tabla, un golpe aún más duro considerando que la Roma, su antiguo club bajo Gasperini, lidera la clasificación junto al Inter.

    Aunque Jurić aún no ha sido despedido, todo indica que su salida podría ser inminente, con Raffaele Palladino supuestamente alineado para asumir el cargo en los próximos días.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    GANADOR: Union Berlin

    Es comprensible que el Union Berlin se sintiera un poco frustrado tras el empate 2-2 con el Bayern Munich el sábado. Los hombres de Steffen Baumgart estuvieron a segundos de convertirse en el primer equipo en vencer a los bávaros esta temporada.

    "Estamos un poco decepcionados", admitió Danilho Doekhi, héroe en dos ocasiones, tras el gol del empate en el último minuto de Harry Kane en el Stadion an der Alten Forsterei. "Cuando estás 2-1 arriba contra el Bayern, quieres ganar. Así que la decepción por el gol tardío supera todo".

    Sin embargo, la realidad es distinta. Nadie más, ni siquiera el poderoso PSG, había logrado siquiera mantener al Bayern en empate. Como señaló Baumgart: "Si alguien me hubiera dicho que empataríamos el partido de antemano, lo habría tomado como un éxito. En general, vimos un gran partido de la Bundesliga entre dos equipos que estaban desesperados por ganar".

    Por lo tanto, el empate no solo fue justo, sino un logro notable para un equipo que ocupa la 11ª posición en la Bundesliga.