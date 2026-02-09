Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Ousmane Dembélé recupera su brillo de Balón de Oro, Arne Slot se queda sin tiempo en Anfield y el ‘torbellino’ Luis Díaz humilla al Liverpool

El gol de Viktor Gyökeres contra el Chelsea en la ida de la semifinal de la Carabao Cup del Arsenal fue, en buena medida, un regalo de Robert Sánchez. Pero en ese momento surgió la pregunta: ¿sería este el punto de inflexión para el delantero sueco, que venía atravesando dificultades? Ahora, todo indica que sí.

Gyökeres todavía no participa demasiado en la construcción del juego de los Gunners, pero está empezando a cumplir con creces el rol de Erling Haaland: pocos toques, muchos goles. De hecho, ningún jugador de la Premier League ha marcado más veces que el fichaje veraniego de 55 millones de libras —tan criticado— desde el 1 de enero, sumando ya seis goles.

"Con Viktor, cuando lo miras, es muy difícil descifrar sus emociones, porque te fija la mirada y realmente no lo sabes", explicó el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tras los dos goles de Gyökeres desde el banquillo en la victoria del sábado por 3-0 sobre el Sunderland. "Pero no parece afectarse demasiado por los altibajos, y eso es justo lo que necesitamos: estabilidad.

"Es muy exigente consigo mismo y siempre está intentando mejorar, y eso es realmente, realmente positivo. La confianza es la palabra clave. Cuando te sientes seguro, importante y en tu mejor momento, es entonces cuando puedes llevar tu juego al más alto nivel. Estamos totalmente a su lado en cada momento para apoyarle, y él está respondiendo. Ahora está en un momento realmente bueno".

Gyökeres aún tiene la tarea de consolidarse como titular habitual en el Arsenal, especialmente con Kai Havertz rindiendo a gran nivel tras su regreso de lesión. Sin embargo, de repente, ya no parece uno de los peores fichajes de la temporada.