Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Kylian Mbappé imparable y el Bayern Múnich sigue ganando

Arsenal, Bayern Múnich y Real Madrid brillan en la última jornada de las ligas europeas, consolidando su ventaja y mostrando un gran nivel de juego.

Paris Saint-Germain está solo dos puntos por delante del Marsella en Francia, pero haría falta ser valiente para apostar en contra de que los hombres de Luis Enrique retengan su título. Sin embargo, los campeones italianos, el Nápoles, tienen una lucha seria por el Scudetto en sus manos. Los hombres de Antonio Conte empataron 0-0 con el impresionante equipo de Como de Cesc Fàbregas el sábado, y eso permitió al Inter y al AC Milan acercarse a un punto de los Partenopei en la cima de la clasificación.

Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la acción del fin de semana? GOAL lo desglosa todo a continuación...

    GANADOR: Mohamed Salah

    El gol número 250 de Mohamed Salah con la camiseta del Liverpool fue de los más sencillos que ha marcado, con Emiliano Martínez regalándole el balón y una portería totalmente abierta. Aun así, resultó de gran importancia tanto para el delantero egipcio como para su equipo, ya que llegó en un momento crítico. Tras haber perdido seis de sus siete encuentros anteriores en todas las competiciones, el Liverpool necesitaba con urgencia un triunfo sobre el Aston Villa el sábado, y abrir el marcador fue clave para los locales.

    Salah, por supuesto, ya había anotado en su partido anterior contra el Brentford, donde su finalización fue mucho más espectacular que el gol a puerta vacía en Merseyside. Sin embargo, su rendimiento general en el Gtech Community Stadium había sido pobre. En Anfield, volvió a mostrar su versión más cercana a la de antaño, lo que agradó enormemente al presionado Arne Slot.

    "Marcar 250 goles es increíble, y más aún para un solo club. Hoy en día, esto no se ve tanto en el fútbol", afirmó el holandés en la conferencia posterior al partido. "Pero aparte del gol, tuvo un desempeño muy bueno. Cuando tuvimos que jugar largo, el balón iba principalmente hacia él y pudo mantenerlo, permitiendo que el resto del equipo se acercara y jugara.

    "Y lo que también me gustó es que no solo cumplió con su trabajo ofensivo, sino que también ayudó defensivamente al equipo."

    El reto ahora para Salah es demostrar que realmente ha vuelto a su mejor nivel cuando el Liverpool enfrente en los próximos días al Real Madrid y al Manchester City.

    PERDEDOR: Paulo Dybala

    Gian Piero Gasperini destacó los aspectos positivos de Roma pese a la derrota por 1-0 ante el AC Milan el domingo. Los visitantes desaprovecharon la oportunidad de alcanzar la cima de la Serie A, pero dominaron gran parte del partido, incluso con el reconocimiento del entrenador del Rossoneri, Massimiliano Allegri, quien admitió que Roma había sido superior antes de que Strahinja Pavlović convirtiera el pase de Rafael Leão justo antes del descanso. Sin embargo, para Roma, el desenlace no pudo ser más negativo.

    A los Giallorossi se les concedió un penal a solo 10 minutos del final en San Siro, que parecía un gol seguro, ya que Paulo Dybala había convertido los 18 penales anteriores desde su llegada desde la Juventus en 2022. Pero Dybala no solo falló, sino que también se lesionó en el intento, en un episodio que recuerda a la lesión de Kevin De Bruyne con Napoli hace un par de semanas.

    Todavía se desconoce el tiempo exacto de baja de Dybala, pero Gasperini no espera contar con el talentoso, aunque propenso a lesiones, delantero antes del próximo parón internacional. "Esta es la mayor pérdida de la noche", admitió el técnico en su entrevista post-partido con DAZN.

    GANADORES: El dúo dinámico del Real Madrid

    El prolífico delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se apresuró a descartar las comparaciones con el gran Cristiano Ronaldo tras aumentar su cuenta de la temporada a 18 goles en 14 partidos en todas las competiciones, gracias a un doblete en la goleada 4-0 del sábado ante el Valencia.

    “Todos saben que Cristiano es la referencia en Madrid, el número uno”, comentó Mbappé sobre su ídolo de infancia. “Yo llevo aquí un año y medio y él estuvo nueve años. No puedo compararme con lo que hizo; mi camino es diferente”.

    Aun así, Mbappé ya se perfila para alcanzar un nivel similar de reverencia en el Santiago Bernabéu. El ganador de la Bota de Oro europea la temporada pasada ha llevado su juego a otro nivel desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador, y lo más emocionante para los Blancos es que Jude Bellingham, completamente recuperado, también está brillando bajo la dirección del nuevo técnico.

    El inglés continuó su buena racha tras el Clásico con otra actuación estelar contra el Valencia, culminando con un sublime disparo desde el borde del área para sumar tres goles en sus últimos tres partidos. Lo que parecía un año de transición en el Bernabéu podría convertirse en una temporada arrolladora para los líderes de la Liga bajo Alonso, gracias a la forma de Mbappé y Bellingham.

    PERDEDOR: Vinícius Júnior

    Por supuesto, no todo es perfecto en la capital española, ya que Vinicius Jr sigue mostrando señales de frustración. Su último berrinche, tras ser sustituido en El Clásico, acaparó los titulares antes del partido contra el Valencia. Sin embargo, Alonso intentó zanjar el asunto en la rueda de prensa previa al encuentro y afirmó que no había necesidad de castigar al brasileño por su actitud. Así, Vinicius, quien se disculpó públicamente con todos salvo con Alonso por su arrebato en el campo ante el Barcelona, mantuvo su lugar en la alineación titular el sábado.

    El delantero comenzó con fuerza, causando múltiples problemas al Valencia por el costado izquierdo. No obstante, cuando el Madrid obtuvo su segundo penal poco antes del descanso –tras la conversión de Mbappé en el primero– Vinicius falló la oportunidad de marcar su primer gol desde el 4 de octubre, con un débil remate detenido sin dificultades por Julen Agirrezabala. A partir de ese momento, su influencia en el juego fue disminuyendo hasta ser reemplazado por Rodrygo a falta de 12 minutos.

    Afortunadamente, esta vez no hubo muestras de insolencia, pero sigue siendo responsabilidad de Vinicius demostrar que es tan vital para el Madrid como él cree. De lo contrario, deberá acostumbrarse a ser sustituido de manera regular.

    GANADOR: Los suplentes del Bayern Múnich

    ¿Qué tan bueno es realmente el Bayern Múnich? Tendremos una idea más clara tras su duelo contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el martes. Lo que sí queda claro es que los bávaros llegan en un estado de forma excepcional al Parc des Princes.

    El entrenador Vincent Kompany decidió dejar en el banco a sus delanteros estrella Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise para el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen en el Allianz Arena, y aun así el Bayern se impuso con facilidad 3-0. Serge Gnabry y Nicolas Jackson fueron los goleadores mientras los anfitriones extendieron su racha de victorias consecutivas al inicio de la temporada a 15 partidos.

    “Es una gran señal del entrenador elegir a jugadores que no han tenido tanta oportunidad. Que luego rindan así es fantástico. Nos hace mucho más fuertes como unidad cuando logras un resultado así contra un oponente de este nivel”, comentó Gnabry tras el encuentro.

    Antes de la temporada, la preocupación era la profundidad del Bayern, pero la evidencia hasta ahora sugiere que el equipo podría estar perfectamente preparado para enfrentar al poderoso PSG.

    PERDEDOR: Paul Pogba

    Paul Pogba iba a hacer su esperado debut con el Mónaco en la Ligue 1 este sábado frente al Paris FC. Sin embargo, un esguince de tobillo sufrido durante un entrenamiento lo dejó fuera del partido en el Stade Louis II.

    “Tiene un esguince de grado dos”, declaró el entrenador Sébastien Pocognoli a la prensa. “Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Se le realizarán nuevas pruebas la próxima semana. Podría estar fuera unos días o una o dos semanas; lo confirmaremos más adelante”.

    La esperanza es que Pogba pueda volver a jugar antes de fin de mes, pero su historial de lesiones hace que cualquier pronóstico sea incierto. Cabe recordar que el mediocampista francés ya enfrentaba problemas físicos incluso antes de su suspensión de 18 meses por un fallo en una prueba antidopaje, por lo que su regreso no se trata solo de recuperar ritmo después de más de dos años sin jugar.

    A sus 32 años, el mayor desafío para Pogba será demostrar que su cuerpo aún puede soportar las exigencias del fútbol profesional, y este último contratiempo ciertamente complica su retorno.

    PERDEDOR: Thomas Frank

    Si el Tottenham hubiera vencido al Chelsea en casa el sábado, estarían segundos en la Premier League y con gran confianza de mantener su inicio invicto en la Champions League cuando reciban al Copenhague el martes. Sin embargo, la atmósfera en el norte de Londres se ha vuelto tensa. Los Spurs fueron abucheados al finalizar su derrota 1-0, tras una actuación decepcionante, y lo que empeoró la situación fue que Micky van de Ven y Djed Spence ignoraron a Thomas Frank cuando intentaba que saludaran a los aficionados tras el partido.

    Frank intentó restar importancia a la insubordinación, describiéndola como uno de los “pequeños problemas” que enfrenta actualmente. “Todos estamos frustrados”, dijo. “Hacemos las cosas de manera diferente, así que no creo que sea un gran problema”.

    Aun así, la imagen resultó negativa para el técnico danés, evidenciando que está teniendo dificultades para ganarse tanto a sus jugadores como a los seguidores con un enfoque táctico que últimamente ha generado actuaciones preocupantemente pobres.

    GANADOR: Luciano Spalletti

    Sería un error sacar conclusiones precipitadas tras la primera aparición de Luciano Spalletti como entrenador de la Juventus. No es que haya hecho algo radicalmente distinto a su predecesor, Igor Tudor, despedido la semana pasada tras una racha de ocho partidos sin ganar en todas las competiciones. Sin embargo, Gazzetta dello Sport acertó al señalar: “Es una Juve diferente” después de la victoria 2-1 del sábado en Cremonese.

    Los Bianconeri no abandonaron de golpe los “malos hábitos”, como describió Dusan Vlahović, especialmente al retrasarse demasiado en los minutos finales tras el gol tardío de Jamie Vardy que puso tensión en el marcador. Aun así, la Juventus mostró un dinamismo que había desaparecido en los últimos meses del mandato de Tudor, y Spalletti fue claramente el motor de ese cambio.

    El rendimiento de Filip Kostić y Andrea Cambiaso como carrileros fue espectacular, ambos anotando, mientras que Teun Koopmeiners brilló en uno de sus mejores partidos con la Vecchia Signora, adaptándose a un rol poco habitual de creador de juego en profundidad dentro de los tres defensores.

    Spalletti reconoció después que aún hay “muchas áreas que requieren mejora, y rápido”, con la Juve preparándose para enfrentar al Sporting CP en un choque crucial de la Champions League este martes, antes de recibir al Torino en el Derby della Mole este fin de semana. Pero el exentrenador del Napoli necesitaba comenzar con un triunfo tras su difícil paso por el equipo nacional, y eso fue precisamente lo que consiguió en Cremona.

    PERDEDOR: La dependencia de Pedri en el Barça

    Tras la derrota en El Clásico, el Barcelona necesitaba un triunfo ante el Elche el domingo para evitar que el Real Madrid ampliara su ventaja en la cima de La Liga. Los Blaugrana cumplieron su objetivo gracias, en gran parte, a Lamine Yamal, quien abrió el marcador en la victoria por 3-1 en Montjuic, y al inspirado Fermín López.

    Sin embargo, el rendimiento general dejó mucho que desear. El Elche dominó la posesión en varios tramos del partido, lo que evidenció la preocupante dependencia del equipo en Pedri, suspendido tras su tarjeta roja en el Clásico. Flick aseguró que el Barça puede manejarse sin su talentoso creador de juego, pero admitió que es un aspecto a mejorar, especialmente porque el tiempo de juego de Pedri y de Yamal debe ser gestionado con cuidado.

    “Pedri es un jugador excelente y lo queremos en todos los partidos, pero sin él tenemos que arreglárnoslas,” reconoció el alemán. “Podemos mejorar en muchas cosas y lo haremos. No es fácil, además, porque varios jugadores no han podido participar en los últimos encuentros. Nos falta calidad.”

    La preocupación principal es que la falta de cobertura adecuada en posiciones clave podría pasar factura al Barcelona al final de la temporada.

    PERDEDOR: Los propietarios de los Wolves

    Nunca hubo dudas de que los Wolves despedirían a Vitor Pereira tras la aplastante derrota por 3-0 ante el Fulham el sábado. Era un partido que el portugués debía ganar, especialmente después de haber discutido con los propios aficionados tras la dolorosa caída 3-2 en casa contra el Burnley el fin de semana anterior.

    Aun así, resulta difícil no sentir cierta simpatía por Pereira. Sin duda, cometió algunas decisiones cuestionables esta temporada, pero no se debe olvidar que, tras salvar a los Wolves del descenso la campaña pasada, vio cómo dos de sus mejores jugadores, Matheus Cunha y Rayan Ait-Nouri, eran vendidos durante el verano.

    Es cierto que tales ventas forman parte del modelo de negocio en Molineux desde hace años, pero los reemplazos de este verano han resultado de calidad inferior en el mejor de los casos, lo que condenaba a Pereira a enfrentarse a una situación complicada. No sorprende, entonces, que muchos aficionados descontentos ahora cuestionen a los propietarios del club, Fosun International, ya presionados por el aumento de precios de los abonos y la incertidumbre sobre un nuevo estadio propuesto.

    Será absolutamente crucial que acierten con su próximo entrenador. Con los Wolves últimos en la tabla con solo dos puntos en 10 partidos, todo el proyecto de Fosun depende, en buena medida, de esta elección. Reincorporar al predecesor de Pereira, Gary O’Neil —lo que según se informa es una posibilidad— no devolvería mucha fe en quienes toman decisiones en Molineux.