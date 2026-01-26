Goal.com
Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Endrick brilla en la Ligue 1, Lamine Yamal deslumbra y Arne Slot se tambalea

El Bayern pierde su invicto ante el Augsburg pero mantiene la ventaja; en Inglaterra, el Arsenal sufre mientras el Manchester City y Aston Villa acechan.

En Italia, el Inter amenaza con despegarse del grupo perseguidor, mientras que el Paris Saint-Germain ha desplazado al Lens en la cima de la Ligue 1 tras la derrota de los sorprendentes contendientes en Marsella, haciendo que otro título francés parezca prácticamente inevitable para el club de la capital.

Sin embargo, en España la pelea sigue al rojo vivo: solo un punto separa a Barcelona y Real Madrid. Los blancos parecen haber encontrado un nuevo impulso bajo Álvaro Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso como entrenador tras la derrota en la Supercopa contra sus eternos rivales catalanes a principios de mes.

A continuación, GOAL repasa los grandes ganadores y perdedores de otro fin de semana cargado de acción en las principales ligas de Europa.

  • GANADOR: Lamine Yamal

    Lamine Yamal tiene apenas 18 años y ya estamos quedándonos sin palabras para describir al extremo, que semana tras semana deslumbra con sus actuaciones en el Barcelona.

    En la victoria por 3-0 del domingo sobre el Real Oviedo en el Camp Nou, Yamal anotó una espectacular chilena que incluso hizo que el entrenador rival elogiara su desempeño.

    “Estamos hablando de un jugador de otra galaxia”, afirmó Guillermo Almada. “No es como los demás. A pesar de su corta edad, es capaz de cambiar un partido por sí solo y nos castigó esta noche.”

    El entrenador del Barça, Hansi Flick, también destacó el espectacular gol de Yamal, aunque el técnico alemán, obsesionado con la presión, quedó aún más impresionado por la aplicación táctica del joven.

    “Para mí, mucho más importante fue lo que Lamine hizo para el primer gol”, explicó Flick, refiriéndose al papel que jugó Yamal para que Dani Olmo abriera el marcador poco después del descanso. “La manera en que presionó y recuperó el balón, conduciendo al gol, es exactamente lo que buscamos. Esa acción fue clave para abrir el partido y asegurar los tres puntos.”

  • US Lecce v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Maurizio Sarri

    El entrenador del Lazio, Maurizio Sarri, no ocultó su descontento ante la aparentemente inminente venta del defensor clave Alessio Romagnoli, quien se despidió de los aficionados tras el empate 0-0 del sábado contra el Lecce.

    “Si se va, tendremos que acostumbrarnos a encajar unos cuantos goles más”, declaró el técnico toscano a los periodistas. “El club me preguntó qué pensaba de esta idea, dije que era inviable, pero al final ellos manejan el mercado de fichajes”.

    Curiosamente, Lazio emitió un comunicado al día siguiente asegurando que Romagnoli no solo permanecerá en el club, sino que nunca había sido “puesto en el mercado de fichajes”.

    Aun así, aunque Sarri se sentirá aliviado de contar con su veterano defensa central, la relación del entrenador con el presidente Claudio Lotito parece al borde del colapso tras las polémicas salidas a mitad de temporada de Matteo Guendouzi y Taty Castellanos.

    Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Lotito, quien afirmó que los jugadores querían marcharse por conflictos con Sarri, el exentrenador del Chelsea respondió a DAZN Italia: “Ni siquiera necesito comentar eso”. Luego agregó: “Hace solo 10 días, un jugador entró a mi oficina llorando antes de irse, así que no hay problema de relación entre mí y el equipo. Claramente, cuando son 25 y solo 15 juegan, alguien siempre estará descontento, pero ese no es el sentimiento general”.

    “Es desagradable que digan que un jugador se vendió por no llevarse bien conmigo, especialmente porque los jugadores que se han ido me contaron una versión muy diferente”, añadió. De hecho, Sarri llegó a afirmar que algunos futbolistas “querían irse porque no ven ambición en este club”.

    Aunque Romagnoli parece quedarse en el Estadio Olímpico por ahora, el franco Sarri podría abandonar el club antes del cierre del mercado de invierno.

  • GANADOR: Endrick

    Xabi Alonso consideraba que al Real Madrid le habría venido bien contar con Endrick esta temporada, y quizá tenía razón. No es que al recientemente destituido técnico español le faltaran opciones ofensivas en el Bernabéu, pero el brasileño ya está demostrando en Lyon de lo que es capaz cuando recibe minutos de juego significativos.

    Con su histórico hat-trick en la goleada 5-2 del domingo contra el Metz, Endrick elevó su cuenta a cuatro goles en apenas tres partidos desde que dejó a los blancos para unirse a los Leones tan pronto como se abrió la ventana de transferencias de enero.

    “Es un jugador distinto, que marca la diferencia”, afirmó el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, sobre el espectacular fichaje a préstamo de su equipo. “Pero es un jugador que necesita minutos de juego. No podemos olvidar que llevaba casi un año sin competir de manera regular.

    “Por eso necesita ponerse a punto físicamente, pero confío en que seguirá progresando y manteniéndose decisivo, como lo hizo hoy.”

    Hay muchas posibilidades de que este préstamo se convierta en uno de esos raros acuerdos que benefician a todos. Endrick podría ayudar al Lyon a clasificarse para la Champions League, ganarse un lugar en la selección brasileña de cara a la Copa Mundial de 2026 y regresar al Real Madrid este verano como un delantero más maduro y efectivo.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arsenal

    Hace poco más de una semana, el Arsenal visitó el City Ground sabiendo que una victoria sobre el Nottingham Forest, en problemas, los habría colocado nueve puntos por delante en la cima de la Premier League. Ahora, el Aston Villa y el Manchester City están apenas a cuatro puntos.

    Aún se trata de una ventaja saludable, por supuesto, y el entrenador Mikel Arteta recordó que es imposible ganar todos los partidos en una competición tan exigente. Sin embargo, la sorprendente derrota en casa por 3-2 ante el Manchester United volvió a plantear dudas sobre la mentalidad del Arsenal.

    Demasiados de sus supuestos jugadores de clase mundial desaparecen en los grandes partidos, con la leyenda del club Patrick Vieira señalando que Bukayo Saka estuvo especialmente silencioso en el Emirates, mientras que el capitán Martin Ødegaard parece no rendir cuando el equipo más lo necesita.

    Vieira también apuntó que el Arsenal no parece jugar con libertad, lo que podría deberse a los nervios que genera la persecución del primer título del club desde 2004, o a que Arteta mantiene aún cierto freno de mano táctico.

    Ødegaard habló después sobre la necesidad de recuperarse rápidamente, y los del norte de Londres deberían volver al camino de la victoria cuando reciban al Kairat en la Champions League el miércoles por la noche. Pero es en la Premier League donde realmente deben demostrarse a sí mismos, tras terminar subcampeones en cada una de las últimas tres temporadas.

    Como admitió el propio Arteta en Match of the Day: “Ahora veremos de qué estamos hechos”.

  • GANADOR: Augsburgo

    Cuando el Bayern Múnich comenzó la segunda mitad de su campaña en la Bundesliga el sábado de la semana pasada con una contundente victoria como visitante sobre el RB Leipzig, parecía cada vez más difícil que alguien pudiera detener al equipo de Vincent Kompany y emular al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso al completar una temporada invicto.

    Sin embargo, el récord invicto de los bávaros se rompió el sábado en circunstancias sorprendentes: en casa, contra un Augsburg amenazado por el descenso. Más notable aún, el Bayern estaba un gol arriba con solo 15 minutos restantes y dominaba la posesión por completo.

    Pero no estaban jugando particularmente bien, a diferencia del Augsburg, que fue una amenaza constante a pesar de tener poco la pelota. De hecho, tuvieron más disparos a puerta que sus anfitriones. Arthur Chaves y Han-Noah Massengo marcaron los goles que permitieron a los hombres de Manuel Baum romper la racha de seis derrotas consecutivas del club contra el Bayern.

    “Lo primero que discutimos en el vestuario fue no dejarnos influenciar por el revuelo que inevitablemente rodea un partido como este”, comentó el entrenador del Augsburg. “Siempre hay que mantener la cabeza fría, pero también está bien celebrar de vez en cuando, especialmente porque estas oportunidades son raras en la vida.”

    Ese sentimiento fue compartido incluso por el administrador de redes sociales del club, que con picardía se burló de Harry Kane por no aparecer en el día.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    El Liverpool y sus aficionados siempre se han enorgullecido de mantenerse unidos: “Nunca caminarás solo” y todo eso. Sin embargo, incluso los seguidores más pacientes están empezando a perder la fe en Arne Slot, sobre todo con la posibilidad de que el ícono del club, Xabi Alonso, esté disponible para reemplazarlo.

    El holandés no es el único responsable de que el Liverpool haya quedado fuera de los puestos de Champions League en la Premier League. Richard Hughes y el equipo de reclutamiento han decepcionado al no ofrecer profundidad en el centro de la defensa ni un sustituto adecuado para Luis Díaz. Slot tenía, por tanto, todo el derecho a señalar la falta de opciones para sus titulares, que se quedaron sin energía en la derrota del sábado 3-2 contra el Bournemouth, apenas dos días después de una de sus mejores actuaciones de la temporada, la victoria 3-0 sobre el Marsella como visitantes.

    Aun así, las dificultades del Liverpool en el Vitality Stadium no sorprendieron a nadie. Los Reds han mostrado fragilidad mental y física durante toda la temporada. Por lo general, todo parece depender de Dominik Szoboszlai y diez más, y eso recae directamente sobre el entrenador.

    Slot sigue hablando de los problemas del equipo, pero no parece resolver ninguno. Ahora se encuentra en serios aprietos, con el Liverpool cayendo al sexto puesto de la Premier League.

    El crédito que había ganado tras conquistar el título en su primer intento se ha agotado, lo que significa que una buena actuación en la Liga de Campeones de esta temporada no salvará a Slot si no logra asegurar la clasificación para el torneo del próximo año. Y esa posibilidad es más que real, lo que deja la puerta abierta para que Xabi Alonso reciba una llamada de su antiguo club en cualquier momento.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PISAAFP

    GANADOR: Inter

    Con la Juventus recibiendo al Napoli y la Roma dando la bienvenida al AC Milan en el Estadio Olímpico, la jornada siempre prometía ser decisiva en la lucha por el título de la Serie A, y no decepcionó.

    De hecho, la jornada 22 fue casi perfecta para los líderes, el Inter, que se recuperaron del golpe inicial de recibir dos goles en el primer cuarto de su partido contra el Pisa el viernes por la noche para terminar imponiéndose 6-2 en San Siro, enviando un mensaje claro a sus rivales del Scudetto.

    Los Nerazzurri vieron luego cómo la Juventus aplastaba al campeón reinante, Napoli, en Turín, mientras que la Roma lograba un empate 1-1 ante el AC Milan, manteniendo a los rossoneri en segundo lugar. Como resultado, el Inter ahora lidera con cinco puntos de ventaja sobre su vecino de ciudad, mientras que Roma y Napoli se sitúan cuatro puntos detrás. A pesar de la victoria contundente sobre el Napoli, la Juventus de Luciano Spalletti todavía se encuentra a 10 puntos de la cima.

    Por ello, cuando el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, afirma que el Inter se escapará con la liga, probablemente no está jugando al despiste: los otros cuatro supuestos aspirantes al título ahora luchan entre sí por los tres puestos restantes de acceso a la Champions League.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Juan Foyth

    Estamos en esa etapa de la temporada en la que las lesiones graves golpean con especial dureza, pues pueden dejar a un jugador fuera del resto de la campaña o, peor aún, de un torneo internacional importante.

    Lamentablemente, ese es el triste escenario que ahora enfrenta Juan Foyth. El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles en la derrota 2-0 en casa ante el Real Madrid el sábado.

    No se espera que el jugador de 28 años vuelva a jugar esta temporada, un duro golpe para el Submarino Amarillo, que ocupa la cuarta posición en LaLiga pero ahora se ve seriamente afectado en su defensa mientras busca clasificarse para la próxima Champions League.

    Para Foyth, sin embargo, la noticia es absolutamente devastadora. Tras haber lidiado con múltiples lesiones en el pasado, el jugador acababa de regresar a la selección argentina en noviembre y se mostraba optimista sobre sus posibilidades de formar parte del equipo de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de este verano.

    Sólo queda esperar que Foyth, que en Qatar 2022 apenas disputó cuatro minutos, logre recuperarse más rápido de lo previsto de este último contratiempo.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Michael Carrick

    Michael Carrick ha tenido el mejor inicio posible como entrenador interino del Manchester United, minimizando lo que parecían ser los peores partidos posibles de la Premier League. Tras superar a Pep Guardiola con una victoria por 2-0 sobre el Manchester City, segundo clasificado, en Old Trafford la semana pasada, Carrick dirigió otra emocionante victoria por 3-2 sobre el Arsenal, líder de la tabla, el domingo por la noche.

    “Ha sido increíble para Michael, dos victorias en dos partidos,” comentó el exdelantero del United Wayne Rooney en Match of the Day. “No creo que hubiera soñado con un comienzo así cuando asumió la semana pasada. Se nota un cambio completo en todo desde que él está al mando.”

    Incluso el excapitán Roy Keane se mostró impresionado por el impacto inmediato de Carrick en un grupo de jugadores que habían rendido muy por debajo de lo esperado bajo el anterior técnico, Rúben Amorim. “Parece un equipo totalmente transformado,” afirmó Keane en Sky Sports.

    La gran pregunta ahora es si Carrick podría ser confirmado como entrenador permanente, considerando que ya ha llevado al United hasta la cuarta posición tras vencer a los dos mejores equipos de la liga.

    “Lo estoy disfrutando,” dijo el exmediocampista a Sky. “Es una posición fantástica. No voy a especular sobre lo que suceda después semana a semana, pero seguiré haciendo lo que pueda y disfrutando del momento.”

    Dado el historial reciente del United, asegurar la clasificación para la Champions League sería un paso clave para garantizar que Carrick permanezca al frente más allá de esta temporada.

