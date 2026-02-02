Ganadores y perdedores de fin de semana europeo: Arsenal silencia a los escépticos, Lamine Yamal se calienta y el Bayern Múnich sufre otro golpe

El Arsenal se acerca al título, pero el equipo al que quieren destronar, el Liverpool, solo tiene en mente asegurar un lugar en la próxima Champions League. Las victorias de último minuto de Manchester United y Chelsea mantuvieron a los Reds por detrás en la tabla, aunque el equipo de Arne Slot pudo consolarse con una de sus mejores actuaciones de la temporada al vencer 4-1 al Newcastle.
A pesar de ir perdiendo por el gol de Anthony Gordon en la primera mitad, el Liverpool se recuperó gracias a sus fichajes de verano, Hugo Ekitike y Florian Wirtz, quienes brillaron y mostraron su creciente química en el campo. Wirtz asistió a Ekitike para el gol del empate antes de que el francés hiciera el 2-1 justo antes del descanso, y luego Wirtz marcó tras el descanso para asegurar la victoria.
“Su conexión mejora cada vez más,” dijo Slot a TNT Sports. Sobre el segundo gol de Ekitike añadió: “No sé si sabe quién es, pero Romario, que jugó en Holanda y Brasil, anotó muchos goles así. Fue un gol a lo Romario, tengo que decirlo.”
Acerca de Wirtz, Slot señaló: “Al principio de la temporada, sus momentos no se traducían en goles ni asistencias, pero ahora sus números son mucho mejores… Desde el inicio sabíamos que era un jugador especial, y ahora lo estamos viendo reflejado en goles y asistencias.”