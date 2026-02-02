Ganadores y perdedores de fin de semana europeo: Arsenal silencia a los escépticos, Lamine Yamal se calienta y el Bayern Múnich sufre otro golpe

El Arsenal llegó al fin de semana con dudas sobre su capacidad para ganar el título resonando en los oídos de todos. Una racha de tres partidos sin victorias en la Premier League había reducido su ventaja en la cima a apenas cuatro puntos, y un complicado viaje a Elland Road para enfrentar al Leeds United se perfilaba como una posible trampa.

Sin embargo, los Gunners silenciaron cualquier crítica con una contundente victoria 4-0 en West Yorkshire. Noni Madueke brilló pese a haber sido promovido a la alineación titular minutos antes del inicio tras la lesión de Bukayo Saka en el calentamiento. Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus volvieron a anotar, manteniendo la intensa competencia por un puesto en el ataque del equipo de Mikel Arteta.

La victoria del Arsenal el sábado destacó por su rendimiento, pero pocos esperaban que los resultados del domingo reforzaran aún más su liderato. Aston Villa sufrió una sorprendente derrota en casa ante un Brentford con 10 jugadores, y el Manchester City desperdició una ventaja de dos goles ante el Tottenham, a pesar de haber dominado la primera mitad.

Todo esto deja al Arsenal con seis puntos de ventaja sobre el City. Aunque la carrera por el título aún no ha terminado, parece que el equipo de Arteta ha superado otro obstáculo clave en su camino para levantar el trofeo por primera vez desde 2004.