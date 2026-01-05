Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Arsenal imparable hacia la Premier League: Gonzalo García brilla como heredero de Kylian Mbappé y Wilfried Nancy vive un caos en Celtic

Tras el ejemplo de Enzo Maresca, quien quedó prácticamente fuera del Chelsea tras criticar la falta de apoyo, Ruben Amorim decidió seguir sus pasos. Después de insinuar en Nochebuena que el Manchester United no le daría el tiempo ni los recursos necesarios para implementar su formación favorita 3-4-3, el portugués dejó claro el domingo su descontento con el nivel de control que tenía sobre los asuntos del primer equipo en Old Trafford.

“Solo quiero decir que vine aquí para ser el manager, no solo el entrenador,” declaró Amorim tras el empate 1-1 contra el Leeds en Elland Road. “En cada departamento —scouting, dirección deportiva— ellos deben hacer su trabajo, y yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante. Fui muy claro en eso. No seré solo entrenador. Sé que no soy Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, pero soy el manager del Manchester United. Y así será durante 18 meses, o hasta que la junta decida cambiar. No voy a renunciar; cumpliré con mi trabajo hasta que venga alguien a reemplazarme.”

La búsqueda de su sucesor ya está en marcha, con el United decidido a despedir a Amorim poco más de un año después de contratarlo. En condiciones normales, un cambio de manager habría ocurrido mucho antes, considerando los malos resultados y la frustración creciente de los aficionados con sus tácticas y sustituciones. Sin embargo, Sir Jim Ratcliffe había respaldado al exentrenador del Sporting, tras invertir tiempo, dinero y esfuerzo en su contratación.

Claramente, Ratcliffe y su equipo consideraron que la posición de Amorim ya no era sostenible después de su arrebato del domingo. Pero los aficionados no deberían asumir que el manager fue el único responsable de los problemas en Old Trafford; desde que INEOS asumió el control del club, sus decisiones futbolísticas han sido cuestionables, y no hay garantía de que esta próxima movida sea la correcta.