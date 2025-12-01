Winners & losers GFXGetty/GOAL
Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: ¡Alarma en el Real Madrid! Xabi Alonso debe reaccionar rápido mientras el PSG y Liverpool también acaparan titulares

Fin de semana intenso en Europa: goles de último minuto, cambios en la cima y carreras por el título muy reñidas en LaLiga, Serie A y Ligue 1.

Lo mismo podría decirse de la Premier League tras los acontecimientos del fin de semana, aunque aún está por verse qué tan decisivos fueron algunos resultados para el futuro de entrenadores bajo presión, tanto en Inglaterra como en otras ligas.

Entonces, ¿quiénes se llevaron los mayores triunfos y quiénes los reveses? GOAL te presenta 10 casos para analizar…

    PERDEDOR: Moisés Caicedo

    El gran partido del fin de semana en la Premier League enfrentó a los líderes Arsenal, que viajaban por Londres, contra un Chelsea que llegaba en segundo lugar y con la moral alta tras su victoria a mitad de semana sobre el Barcelona. Gran parte del debate previo se centró en la batalla del mediocampo, donde Declan Rice y Moisés Caicedo estaban llamados a protagonizar un duelo entre los mejores centrocampistas de la máxima categoría inglesa.

    Aunque Rice ofreció una actuación sólida pero sin brillar durante el empate 1-1 del domingo, Caicedo fue noticia por motivos negativos. El internacional ecuatoriano mostró su habitual energía hostigando a los visitantes en posesión, pero se pasó de la raya siete minutos antes del descanso al arrollar a Mikel Merino, golpeándolo por encima del tobillo, lo que le valió una expulsión justa.

    A pesar de sus protestas, Caicedo no podía quejarse y tuvo que ver cómo sus compañeros luchaban para adelantarse tras el descanso y lograr un empate pese a jugar con un hombre menos frente al equipo más en forma de Europa. Si hubiera permanecido en el campo, los Blues podrían haber tenido opciones de victoria, pero ahora enfrenta una suspensión de tres partidos que lo dejará fuera de la liga hasta el fin de semana antes de Navidad. Su ausencia podría tener un impacto significativo en las aspiraciones del Chelsea por el título.

    GANADOR: Los fichajes millonarios del Liverpool

    A través de la capital, el Liverpool viajó a West Ham sabiendo que su lucha por defender el título de la temporada pasada ya está prácticamente perdida tras una racha de seis derrotas en siete partidos, lo que ha puesto a Arne Slot bajo un escrutinio creciente. Y aunque vencer a los Irons, que atraviesan dificultades, no garantiza el regreso a su mejor forma, fue alentador para los aficionados ver que los dos fichajes de verano finalmente mostraran su calidad.

    Alexander Isak, aunque estuvo algo desaparecido durante largos tramos en el London Stadium, apareció cuando más se le necesitaba, anotando un excelente remate que rompió el empate y aseguró su primer gol en la liga desde que dejó Tyneside por Merseyside. El delantero costó 125 millones de euros al Liverpool.

    Sin embargo, Florian Wirtz fue la estrella del partido para el equipo de Slot. Con libertad para moverse desde la posición de número 10, el internacional alemán resultó inabordable para la defensa del West Ham, aprovechando los espacios y llevando al Liverpool hacia adelante. Si no fuera por un par de malos controles de sus compañeros, podría haber terminado el partido con una o dos asistencias. Este tipo de actuación era lo que muchos esperaban del jugador de 116 millones de euros, llegado del Bayer Leverkusen.

    El protagonismo de Wirtz también se vio favorecido por el cambio de Dominik Szoboszlai al lado derecho del trío ofensivo, mientras Slot dejaba a Mohamed Salah en el banquillo durante toda la tarde. El ritmo de trabajo y la actitud de Szoboszlai permitieron a Wirtz encontrar más espacios, y si las actuaciones de los Reds continúan mejorando, este fin de semana podría marcar el principio del fin de la era de 'el Rey Egipcio' en el Liverpool.

    PERDEDOR: Thomas Frank

    Slot logró aliviar un poco la presión sobre sí mismo, pero no se puede decir lo mismo de Thomas Frank tras otro partido para olvidar al frente del Tottenham. El técnico danés había recuperado algo de orgullo después de la humillación en el derbi del norte de Londres la semana pasada y la derrota por 5-3 ante el Paris Saint-Germain a mitad de semana, pero la caída del sábado frente al Fulham marcó un nuevo punto bajo, ya que los Spurs cayeron a la mitad inferior de la tabla de la Premier League.

    El Tottenham se vio dos goles abajo en los primeros ocho minutos, luego de un grave error del portero Guglielmo Vicario que derivó en un gol. Aunque Mohammed Kudus recortó distancias tras el descanso, la mala racha en casa del equipo muestra pocas señales de mejora. Los Spurs han perdido ya 10 partidos como locales en la Premier League en 2025, con el Fulham sumándose al Bournemouth como los únicos visitantes que han logrado ganar en el Tottenham Hotspur Stadium esta temporada. Los Wolves, por su parte, habían conseguido su único punto fuera de casa en septiembre, también en el estadio de los Spurs.

    Frank no ayudó a calmar los ánimos tras el partido al afirmar que quienes abuchearon a Vicario "no eran verdaderos aficionados del Tottenham", generando aún más descontento entre los seguidores antes del crucial viaje del martes a Newcastle. Cualquier resultado que no sea una victoria en St. James' Park podría significar el final de uno de los entrenadores más apreciados de la Premier League.

    PERDEDOR: Xabi Alonso

    Frank no es el único entrenador recién llegado que siente la presión en Europa. En España, Xabi Alonso comienza a sentir el peso del banquillo del Real Madrid. El excentrocampista aterrizó en el Santiago Bernabéu con gran entusiasmo tras sus éxitos en el Bayer Leverkusen, y durante los primeros tres meses todo parecía perfecto. El Madrid lideraba La Liga después de vencer al Barcelona en el primer Clásico de Alonso y había ganado los tres primeros partidos de la Liga de Campeones.

    Sin embargo, noviembre se convirtió en un mes para olvidar. La derrota en Liverpool desató una racha de cinco partidos en la que los Blancos solo lograron una victoria, gracias a cuatro goles de Kylian Mbappé ante el Olympiacos. Tres empates consecutivos en La Liga, culminando con el 0-0 del domingo frente al Girona —en plena lucha por la permanencia—, hicieron que el Madrid perdiera el primer puesto ante el Barcelona, aumentando las dudas sobre las tácticas de Alonso.

    La presión se intensifica debido a los rumores de divisiones internas en el vestuario. Vinicius Jr. se niega a negociar un nuevo contrato debido a su mala relación con Alonso, mientras que muchos jugadores que prosperaron bajo la flexibilidad de Carlo Ancelotti están descontentos con la rigidez de su sucesor.

    Es poco probable que Florentino Pérez prescinda del entrenador tan rápidamente tras haberlo contratado, pero estos son tiempos delicados para Alonso, que debe evitar que la temporada del Madrid se descontrole en las próximas semanas.

    GANADOR: Lamine Yamal

    Los grandes beneficiarios del tropiezo del Madrid han sido el Barcelona, que se situó un punto por delante en la cima de La Liga tras vencer 3-1 al Alavés el sábado. Lamine Yamal lideró a los blaugrana, recuperándose de su mala actuación en Stamford Bridge para marcar el gol del empate después de que el Alavés se adelantara en el primer minuto en el Camp Nou, y luego asistir a Dani Olmo en el tanto definitivo en tiempo de descuento.

    El entrenador del Barça, Hansi Flick, había desafiado al joven prodigio a dejar atrás su noche decepcionante contra el Chelsea, y Yamal respondió mostrando por qué se espera que se convierta en el primer jugador en ganar el Balón de Oro antes de los 21 años, con una exhibición de dribbling y habilidades por la banda derecha.

    Yamal deberá volver a su mejor nivel el martes, cuando el Barça reciba al Atlético de Madrid, que ha luchado por mantenerse en la carrera por el título y se encuentra a solo tres puntos del liderato tras encadenar seis victorias consecutivas en la liga.

    GANADOR: Napoli

    Mientras los cuatro primeros de LaLiga están separados por apenas tres puntos, la lucha por el título en la Serie A es aún más ajustada, con solo un punto entre los equipos que actualmente ocupan puestos de clasificación para la Champions League. Los actuales campeones, Napoli, se sitúan segundos, empatados en puntos con los líderes AC Milan, tras imponerse 1-0 a la Roma en el Estadio Olímpico, que había encabezado la tabla hasta ese partido.

    Antonio Conte volvió a apostar por la formación 3-4-3 introducida tras el parón internacional de noviembre, y la táctica sigue dando frutos: el extremo David Neres ha marcado tres goles en dos partidos de liga desde su incorporación al equipo con el cambio de sistema.

    “Venir al Estadio Olímpico y jugar con la autoridad que mostramos, empujando constantemente hacia adelante, no es fácil”, declaró Conte a DAZN tras el encuentro. “La Roma venía en racha y lideraba la tabla, y es un gran equipo. Estoy contento con la actuación de carácter de los chicos; los miramos a los ojos desde el inicio.

    “Estos jugadores demuestran entusiasmo, hambre y determinación cada día, lo que nos permitió ganar el Scudetto la temporada pasada, algo increíble. Intentaremos defenderlo lo mejor posible este año, esperando no sufrir lesiones prolongadas.”

    PERDEDOR: PSG

    Mientras los campeones defensores en España e Italia celebraban un buen fin de semana, no se puede decir lo mismo en Francia, donde el PSG sufrió su segunda derrota en la Ligue 1 esta temporada, cayendo 1-0 ante el Mónaco el sábado. Luis Enrique decidió dejar en el banquillo a Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Gonçalo Ramos, pese a la lesión de Désiré Doué, lo que dejó al campeón europeo falto de contundencia ofensiva, generando apenas dos disparos a portería.

    “Es difícil mantener la consistencia cuando se cometen errores individuales. Fue nuestro peor partido de la temporada”, reconoció Luis Enrique tras el encuentro en el Stade Louis II. “Ellos lo merecieron más que nosotros. Fue una mala noche para nosotros, muy mala noche.”

    El PSG aún puede mantenerse en la pelea por el título de la Ligue 1 gracias a su superioridad sobre los rivales, pero deberán mejorar tras un inicio de campaña doméstica que no ha mostrado la solidez esperada después de las dificultades de la temporada pasada.

    GANADOR: Lens

    La derrota del PSG abrió la puerta para que uno de sus perseguidores tomara la cima, y aunque el Marsella desperdició su oportunidad al conceder un empate en el tiempo de descuento ante el Toulouse el sábado, el Lens no cometió el mismo error al día siguiente, venciendo 2-1 al Angers y colocándose un punto por delante en la tabla.

    Desde su regreso a la Ligue 1 en 2020, el Lens se ha consolidado como uno de los equipos más consistentes de la máxima categoría francesa, e incluso logró clasificarse para la Liga de Campeones en la temporada 2023-24. Tras finalizar séptimo y octavo en las dos campañas siguientes, el nuevo entrenador Pierre Sage ha llevado al club a alturas que no conocía desde hace 21 años, cuando estuvieron por última vez en la cima de la clasificación.

    Resulta poético que Florian Thauvin anotara el doblete que situó al Lens en lo más alto, dada la forma que ha mostrado desde su regreso a Francia tras sus etapas en México e Italia después de salir del Marsella en 2021. Ahora con 32 años, Thauvin ha sido una de las grandes figuras de la temporada en la Ligue 1, lo que le valió su regreso a la selección francesa y la posibilidad de ganarse un lugar en el equipo de Didier Deschamps para el próximo Mundial. Si ayuda a mantener el desafío del título del Lens, tendrá todas las oportunidades de viajar a Norteamérica el próximo verano.

    GANADOR: Luis Díaz

    El Bayern Múnich sigue destacándose en la lucha por el título de la Bundesliga tras ampliar su ventaja a ocho puntos sobre el segundo clasificado, el RB Leipzig. Los bávaros necesitaron dos goles en el tiempo de descuento para doblegar al St. Pauli, que pelea por la permanencia, evitando así perder puntos por segunda vez en toda la temporada.

    Luis Díaz fue quien finalmente dio la ventaja a los muniqueses en el minuto 92, demostrando una vez más su valor tras llegar en verano desde el Liverpool. El colombiano se perdió la derrota del Bayern a mitad de semana contra el Arsenal en la Champions League por suspensión, y su ausencia dejó notar la falta de incisividad y creatividad que aporta al equipo.

    “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’,” explicó Vincent Kompany tras el partido. “Siempre puede hacer algo en el caos. Como defensor, siempre me resultaba incómodo enfrentarme a jugadores así, porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si él lo tiene.” Sin duda, pocos defensores en Alemania disfrutan intentando frenar a Díaz, quien ya suma 12 goles y asistencias combinados en la Bundesliga esta temporada.

    PERDEDOR: Ajax

    Finalmente, en los Países Bajos, la situación sigue empeorando para el Ajax. Tras desperdiciar el título de la Eredivisie la temporada pasada con un colapso escandaloso al final, los gigantes holandeses han arrancado la nueva campaña de manera desastrosa, lo que derivó en el despido del entrenador Johnny Heitinga tras apenas tres meses en el cargo.

    La situación no ha mejorado tras la salida de Heitinga. El Ajax acumula solo dos victorias en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones, incluyendo cuatro derrotas consecutivas que los han llevado a la mitad de la tabla en la Eredivisie, y son el único equipo que aún no ha sumado puntos en las cinco primeras jornadas de la Liga de Campeones.

    El punto de quiebre llegó el domingo en el partido contra el Groningen en Ámsterdam, que tuvo que ser suspendido tras apenas cinco minutos, cuando aficionados lanzaron fuegos artificiales al campo del Johan Cruyff ArenA.

    “Ajax considera totalmente escandaloso lo ocurrido en el estadio esta noche”, señaló un comunicado del club. “Ofrecemos nuestras disculpas a todos los afectados. La seguridad de espectadores y jugadores se vio comprometida, algo inaceptable. Nos distanciamos enfáticamente de esta conducta; los fuegos artificiales no tienen lugar en el estadio.”

    El partido se reanudará a puerta cerrada el martes, mientras ya se ha iniciado una investigación disciplinaria.