Ganadores y perdedores del Arsenal vs Manchester United: Mikel Arteta entra en pánico mientras Michael Carrick hace magia

De un excentrocampista organizador a otro, Arteta a veces recibe críticas severas debido al evidente progreso del Arsenal en los últimos años y a su posición como uno de los mejores equipos de Europa esta temporada. Sin embargo, todas las dudas sobre el equipo y sus defectos se hicieron evidentes el domingo. Desde la dependencia de los goles de jugada ensayada, la falta de coherencia con la posesión, la lentitud al sacar de banda, hasta la ansiedad que domina el Emirates, Arteta se presenta como el denominador común si se busca a alguien o algo a quien culpar.

Empecemos por los primeros dos puntos. Bukayo Saka acumula 13 partidos sin marcar en todas las competiciones. Gabriel Martinelli y Noni Madueke no han encontrado la portería en sus últimos 13 y 25 encuentros en la Premier League, respectivamente. El fichaje estrella Viktor Gyökeres no anota en juego abierto desde su primer partido de regreso contra Nottingham Forest en septiembre, bajo el mando de Ange Postecoglou. Incluso Leandro Trossard, conocido por ser un goleador decisivo, tiene apenas un gol en 11 partidos. Cuando Arteta hizo un cambio cuádruple a menos de cinco minutos de la hora de juego, el gesto olía a desesperación: parecía esperar que uno de los cuatro sacara una solución de la nada.

Como exjugador del Arsenal, Arteta ha usado su vínculo con el club para ganarse a la afición y mantenerla de su lado. Ha impulsado varios cambios en los días de partido, incluida la introducción de “The Angel” (más conocido como “North London Forever”), con el locutor del estadio repitiendo los nombres de los jugadores tras los goles al estilo europeo, y la eliminación del túnel. Ha intentado hacer del Emirates un lugar temible, pero esta es una hinchada acostumbrada al miedo. Ante la más mínima señal de problemas, entra en pánico. Incluso ganando 1-0 contra el United, se escuchaba la inquietud entre los aficionados.

Este fue un día de ajuste de cuentas para Arteta. Tal vez no sea definitivo, pero sí un recordatorio de que este Arsenal no es tan perfecto ni imponente como parecía en otoño.