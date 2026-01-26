Ganadores y perdedores del Arsenal vs Manchester United: Mikel Arteta entra en pánico mientras Michael Carrick hace magia

El director de fútbol del United, Jason Wilcox, ha recibido críticas por su manejo del despido de Amorim, pero es innegable que algunos de sus fichajes han convertido al United en un equipo mucho más competitivo que hace apenas un año. Tres de sus incorporaciones en los últimos 12 meses fueron los héroes en el Emirates, y dos de ellas anotaron goles espectaculares que pusieron al United en ventaja.
Fue una decisión audaz que Carrick mantuviera a Bryan Mbeumo como punta, y al inicio, cuando el United sufrió bajo la presión del Arsenal, podría haberse considerado un error. Sin embargo, el camerunés siempre obligó a los centrales William Saliba y Gabriel Magalhães, ambos significativamente más altos, a estar alerta. Su oportunismo le permitió recoger un pase suelto de Martin Zubimendi y superar a David Raya.
Patrick Dorgu, cuyo renacer como extremo en lugar de carrilero recuerda a un homenaje a Gareth Bale, puso al United 2-1 con un extraordinario medio-volley que golpeó el travesaño. Fue una demostración notable de improvisación, que incluso atrajo elogios de la leyenda del club Patrice Evra en redes sociales.
Por segunda semana consecutiva, Matheus Cunha ingresó desde el banquillo como piernas frescas para dar un impulso ofensivo al United. En esta ocasión, se filtró por la izquierda hacia un espacio vacío y curvó magistralmente un tiro alrededor de Gabriel, dejando a Raya sin reacción. Esto refleja el tipo de ‘ADN’ que los aficionados de los Red Devils buscan: jugadores creativos y rebeldes que hacen el juego entretenido. Sin duda, Wilcox ha logrado incorporar varios de estos talentos a la plantilla.
Según casi todos los modelos, el United ha generado más goles esperados en la Premier League esta temporada que el Arsenal, solo superado por el Manchester City. Incluso Amorim, tan criticado en su momento, merece algo de crédito, tras su paso aparentemente inofensivo en 2024-25. El United estaba destinado a una explosión ofensiva, y gracias al trabajo de Carrick y a la construcción de la plantilla por parte de Wilcox, ahora están recogiendo los frutos.