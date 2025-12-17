El futuro de Neymar en el aire ante el interés de rivales y la presión del vestuario

Tras el cierre de la temporada 2025, el presidente de Santos, Marcelo Teixeira, reconoció que la renovación del contrato de Neymar, que expira a finales de este año, es una prioridad absoluta para el club paulista.

“Renovar el contrato de Neymar es una prioridad para Santos en este momento. Todo depende del presupuesto y de lo que podamos asumir. Estamos en conversaciones para encontrar un punto en común y adaptar su contrato actual hasta 2026”, explicó Teixeira la semana pasada.

El dirigente subrayó además el clima positivo de las negociaciones: “Existe buena voluntad por parte de Neymar, de NR —la empresa que gestiona su carrera— y del club. Eso ya es un buen punto de partida. Necesitamos que este ajuste se traduzca en un resultado financiero favorable para ambas partes. Estamos dialogando sobre varias renovaciones, especialmente la de Neymar, y somos muy optimistas. Su proyecto deportivo también está enfocado en el Mundial del próximo año, y trabajamos para asegurar su continuidad”.