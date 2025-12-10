Futlán en Parque Urbano Aztlán: ¿qué es, cómo funcionará y cuándo estará disponible para ver el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se acerca y México se prepara para ofrecer experiencias inolvidables a los aficionados al fútbol. Entre estas iniciativas destaca Futlán Parque Urbano, un espacio público pensado para que los fanáticos vivan la Copa del Mundo de una manera única. Ubicado en Aztlán Parque Urbano, este parque combina entretenimiento, tecnología, cultura y gastronomía, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas durante el torneo. La iniciativa busca posicionar a México como una sede inclusiva y moderna, que combina la pasión por el fútbol con un enfoque urbano y tecnológico.

Futlán no es solo un lugar para ver los partidos, sino un proyecto integral que combina transmisiones en pantallas gigantes, activaciones interactivas, gastronomía local y experiencias culturales. La plataforma también incluye publicidad integrada a nivel de cancha, tecnología inmersiva Graphx y contenido digital, asegurando una experiencia completa tanto para marcas como para aficionados. Con la capacidad de albergar hasta 15,000 personas por sesión, el parque promete ser un punto de referencia para disfrutar los 32 partidos del Mundial 2026 en un ambiente seguro y divertido.

Además, Futlán se ha concebido como un espacio inclusivo y transformador. Su diseño urbano incorpora regeneración de espacios públicos, electro-movilidad, ciclovías y mejoras en iluminación y seguridad. De esta forma, el proyecto no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también contribuir al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Futlán representa un ejemplo de cómo la pasión por el fútbol puede integrarse a la innovación urbana y cultural, convirtiéndose en un fenómeno mediático que trasciende lo deportivo.