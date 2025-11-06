'¡Fueron robados!' - El Barcelona ni siquiera merecía un empate contra el Club Brujas ya que Marco van Basten dice que el gol anulado del equipo belga debería haber contado
El Club Brugge sorprende al Barcelona en un dramático empate 3-3
Los campeones reinantes de La Liga, que visitaron al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel el miércoles, fueron sorprendidos por el equipo local al lograr mantener un empate 3-3, lo que deja a Barcelona en el puesto 11 en la clasificación general de la Liga de Campeones.
Los anfitriones tomaron una ventaja temprana sorprendente en el sexto minuto cuando el talentoso joven delantero Nicolo Tresoldi fue asistido por el extremo portugués de 21 años en forma Carlos Forbs. Sin embargo, los catalanes respondieron inmediatamente a través de Ferran Torres, quien anotó su séptimo gol de la temporada gracias a una asistencia de un Fermin Lopez en plena forma.
Forbs, quien aterró a la defensa del Barça durante toda la noche, restauró la ventaja del Club Brujas menos de 10 minutos después del gol de Torres, exponiendo una vez más la frágil línea defensiva alta del Barcelona. La primera mitad terminó con los anfitriones llevando una ventaja vital al descanso.
El Barça, incapaz de volver al juego, fue rejuvenecido por los cambios de Dani Olmo y Robert Lewandowski, el dúo habiendo regresado recientemente de sus respectivas lesiones. Dos minutos después, Fermin acumuló su segunda asistencia de la noche cuando Lamine Yamal ayudó a su equipo a igualar por segunda vez.
Forbs consiguió su segundo gol del partido para ayudar al Brujas a tomar la delantera por tercera vez justo debajo de dos minutos después del empate de Yamal, pero el Brujas no pudo resistir la presión persistente del Barcelona, que hizo el 3-3 en el minuto 77 tras un gol en propia puerta de Christos Szolis.
- AFP
Van Basten critica la decisión de anular el gol del Brugge
El Club Brujas pensó que había logrado una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos cuando Romeo Vermant hizo el 4-3 en el tiempo de descuento de la segunda mitad. Sin embargo, después de una larga revisión del VAR, el gol fue finalmente anulado por una supuesta falta de Vermant sobre el portero del Barça Wojciech Szczesny.
La leyenda del fútbol holandés y del AC Milan, Van Basten, hizo saber su opinión en la televisión holandesa, afirmando que el gol debería haber contado mientras estallaba de ira. "¡El Club Brujas ha sido robado! El gol del 4-3 debería haber contado. ¡No le hace falta a Szczesny, ni siquiera lo toca! Es el propio Szczesny quien hace que parezca una falta, pero no lo fue", exclamó el tres veces ganador del Balón de Oro después del pitido final.
Hansi Flick descontento con la falta de intensidad del Barça
Después del juego, Flick se dirigió a los medios y reveló que tendría una conversación con sus jugadores antes de agregar que no estaba satisfecho con el desempeño de su equipo. Es la primera vez desde 1969 que el Club Brugge logra anotar tres veces contra un equipo español.
"Podemos defender en el último tercio, pero nos mantendremos fieles a nuestra filosofía porque podemos hacerlo mejor", dijo el alemán a Movistar+. "Cuando te falta intensidad, no tienes ninguna oportunidad, especialmente en la Liga de Campeones. El Club Brugge jugó muy bien, como esperaba, y se lo dije a los jugadores. El gol del 1-0 del año pasado habría estado dos metros en fuera de juego. Pero queremos jugar nuestro juego. Un empate 3-3 no es el mejor resultado para nosotros, pero el aspecto positivo del partido es que logramos remontar después de que tomaran la delantera tres veces. Sin embargo, necesitamos hablar sobre esto."
Él elaboró que la defensa debería haber sido respaldada hábilmente por el mediocampo: "No se trata solo de defender en la línea de fondo, sino también en el mediocampo. Tenemos que estar alerta cuando crean oportunidades en uno o dos toques. No es fácil, no es nada fácil. Creamos varias oportunidades, pero la verdad es que ellos jugaron muy bien. Fueron muy agresivos, obviamente de una manera positiva.
"La verdad es que no hemos podido presionar el balón de manera efectiva; hemos perdido muchos duelos, especialmente en el mediocampo, lo cual fue crucial contra jugadores tan rápidos. Para nosotros, se trata de intensidad cuando no tenemos el balón. Sobre todo, necesitamos estar alertas cuando crean oportunidades con solo uno o dos toques. Estoy seguro de que mejoraremos en eso."
- Getty Images Sport
El Barça necesita una racha de victorias para volver a su forma
El Barcelona ha logrado ganar solo tres veces en sus últimos siete partidos, perdiendo la misma cantidad de juegos además del empate 3-3 contra el Brujas. Se puede argumentar que los planes de Flick se han visto obstaculizados por las lesiones de Raphinha, Pedri y Joan García, pero los Blaugrana deben volver a la senda de la victoria este fin de semana, cuando visiten al Celta de Vigo. Han tenido dificultades en sus visitas al Estadio de Balaídos, con el Celta demostrando ser un oponente complicado en la historia reciente.