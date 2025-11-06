'¡Fueron robados!' - El Barcelona ni siquiera merecía un empate contra el Club Brujas ya que Marco van Basten dice que el gol anulado del equipo belga debería haber contado

Los campeones reinantes de La Liga, que visitaron al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel el miércoles, fueron sorprendidos por el equipo local al lograr mantener un empate 3-3, lo que deja a Barcelona en el puesto 11 en la clasificación general de la Liga de Campeones.

Los anfitriones tomaron una ventaja temprana sorprendente en el sexto minuto cuando el talentoso joven delantero Nicolo Tresoldi fue asistido por el extremo portugués de 21 años en forma Carlos Forbs. Sin embargo, los catalanes respondieron inmediatamente a través de Ferran Torres, quien anotó su séptimo gol de la temporada gracias a una asistencia de un Fermin Lopez en plena forma.

Forbs, quien aterró a la defensa del Barça durante toda la noche, restauró la ventaja del Club Brujas menos de 10 minutos después del gol de Torres, exponiendo una vez más la frágil línea defensiva alta del Barcelona. La primera mitad terminó con los anfitriones llevando una ventaja vital al descanso.

El Barça, incapaz de volver al juego, fue rejuvenecido por los cambios de Dani Olmo y Robert Lewandowski, el dúo habiendo regresado recientemente de sus respectivas lesiones. Dos minutos después, Fermin acumuló su segunda asistencia de la noche cuando Lamine Yamal ayudó a su equipo a igualar por segunda vez.

Forbs consiguió su segundo gol del partido para ayudar al Brujas a tomar la delantera por tercera vez justo debajo de dos minutos después del empate de Yamal, pero el Brujas no pudo resistir la presión persistente del Barcelona, que hizo el 3-3 en el minuto 77 tras un gol en propia puerta de Christos Szolis.