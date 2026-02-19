IMAGO
Traducido por
«Fue una mala decisión»: Ange Postecoglou admite que el puesto en el Nottingham Forest llegó «demasiado pronto» tras su despido del Tottenham
- AFP
Postecoglou lamenta su apresurado regreso
La salida de Postecoglou del Tottenham fue especialmente impactante, ya que se produjo solo unas semanas después de que acabara con los 17 años de espera del club para ganar un título al levantar la copa de la Europa League. A pesar de ese éxito, poco después se encontró de nuevo en el banquillo del City Ground, una decisión desafortunada que ahora recuerda con gran pesar. En el podcast The Overlap, Postecoglou habló abiertamente sobre el estado emocional que le llevó a volver precipitadamente a los banquillos en East Midlands.
«Toda la situación del Forest recayó sobre mí. Creo que fue un caso de tener cuidado con lo que se desea», dijo Postecoglou. «Fue una mala decisión por mi parte ir allí, y tengo que asumir la responsabilidad. No tiene sentido culpar al momento o a las circunstancias: nunca debí haber aceptado. Era demasiado pronto después del Tottenham. Llegué en un momento en el que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y, aunque yo siempre iba a hacerlas de otra forma, tengo que aceptarlo. Fue un error mío. No es culpa de nadie más.
Era la primera vez que no trabajaba en veinte años y me sentía perdido. En la temporada baja, normalmente estás ocupado: traspasos, pretemporada, tu mente siempre está en marcha. Esta vez no era así y me sentía perdido».
Un choque cultural en el City Ground
El breve mandato de Postecoglou, que duró solo ocho partidos, se caracterizó por la falta de conexión con la plantilla y la jerarquía. Desde entonces, el Forest se ha convertido en una puerta giratoria para los entrenadores, y Vitor Pereira ha sucedido recientemente a Sean Dyche para convertirse en el cuarto entrenador permanente del club en una campaña caótica, todo un récord en la Premier League. Postecoglou intuyó desde el principio que no encajaba en el entorno específico que Marinakis había creado en el club.
«Normalmente, cuando llegas a un club, quieren cambios. Pero la realidad es que no creo que realmente quisieran lo que yo podía ofrecer», afirmó. «Ni siquiera creo que quisieran entrevistarme. Algo debió de pasar entre bastidores, porque después de la temporada anterior, era imposible que normalmente me hubieran fichado. Así que no te encuentras con un entorno normal en el que todo el mundo quiere cambios. Vi a un grupo de jugadores y pensé: "Puedo darle la vuelta a esto rápidamente". Pero, estratégicamente, nunca iba a funcionar. Cuando empezamos a jugar partidos competitivos, nunca conseguimos arrancar. No es de extrañar que los aficionados nunca conectaran conmigo. Incluso los jugadores se mostraban un poco distantes».
La exigencia de resultados inmediatos
El australiano fue finalmente despedido solo 19 minutos después de sufrir una derrota ante el Chelsea, la cuarta derrota consecutiva de su equipo. Reflexionando sobre la naturaleza impulsiva de la junta directiva del Forest, Postecoglou reconoció la atmósfera de presión bajo Marinakis. «Y el propietario solo quiere ganar, sin importar cómo. Se puede decir lo que se quiera de él, pero probablemente ni siquiera estarían en la Premier League sin él. Pero quiere resultados inmediatos», añadió el australiano, que no consiguió ni una sola victoria en el banquillo.
Contrastó esto con la paciencia que se le concedió durante su etapa más exitosa en el norte de Londres, donde capear las tormentas le llevó al progreso. «Pero todos los entrenadores tienen que pasar por momentos difíciles. Así es como se aprende sobre las personas: los jugadores, el personal, los aficionados. Hay que vivirlo. En el Tottenham lo hicimos. Pasamos por un periodo difícil y obtuvimos la recompensa. Después de eso, tenía a esos jugadores en la palma de mi mano», explicó Postecoglou.
- Getty Images Sport
Lecciones aprendidas por las malas
En última instancia, Postecoglou cree que su deseo de demostrar su valía rápidamente superó la necesidad de actuar con la debida diligencia. El veterano entrenador admitió que debería haber analizado más detenidamente los problemas estructurales antes de firmar el contrato. Concluyó: «Al final, tengo que asumir la responsabilidad. Tomé una decisión basándome en no trabajar y ver a un grupo de jugadores que pensaba que podía mejorar. Eso me cegó ante la realidad: nunca iba a funcionar a largo plazo. Aunque hubiera ganado algunos partidos, no habría durado».
Añadió: «Mirando atrás, no sé en qué estaba pensando. Debería haber mantenido conversaciones más exhaustivas antes de aceptar el puesto. Pero siempre he sido de los que dicen: déjame entrar y te lo demostraré». Con el Forest languideciendo actualmente a solo tres puntos por encima de la zona de descenso, la inestabilidad directiva sigue acechando al City Ground, mientras que Postecoglou se queda reflexionando sobre una rara mancha en su currículum como entrenador.
