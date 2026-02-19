«Fue una mala decisión»: Ange Postecoglou admite que el puesto en el Nottingham Forest llegó «demasiado pronto» tras su despido del Tottenham

La salida de Postecoglou del Tottenham fue especialmente impactante, ya que se produjo solo unas semanas después de que acabara con los 17 años de espera del club para ganar un título al levantar la copa de la Europa League. A pesar de ese éxito, poco después se encontró de nuevo en el banquillo del City Ground, una decisión desafortunada que ahora recuerda con gran pesar. En el podcast The Overlap, Postecoglou habló abiertamente sobre el estado emocional que le llevó a volver precipitadamente a los banquillos en East Midlands.

«Toda la situación del Forest recayó sobre mí. Creo que fue un caso de tener cuidado con lo que se desea», dijo Postecoglou. «Fue una mala decisión por mi parte ir allí, y tengo que asumir la responsabilidad. No tiene sentido culpar al momento o a las circunstancias: nunca debí haber aceptado. Era demasiado pronto después del Tottenham. Llegué en un momento en el que estaban acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y, aunque yo siempre iba a hacerlas de otra forma, tengo que aceptarlo. Fue un error mío. No es culpa de nadie más.

Era la primera vez que no trabajaba en veinte años y me sentía perdido. En la temporada baja, normalmente estás ocupado: traspasos, pretemporada, tu mente siempre está en marcha. Esta vez no era así y me sentía perdido».