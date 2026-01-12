Getty Images
'Fue un error mío' – Diego Simeone pide perdón a Vinícius Júnior y Florentino Pérez tras polémica en la Supercopa de España
Simeone emite una disculpa
Simeone se disculpó formalmente con Vinícius y con Florentino Pérez después de que las cámaras captaran al entrenador del Atlético de Madrid en un tenso intercambio de palabras con la estrella brasileña durante la semifinal de la Supercopa de la semana pasada en Arabia Saudita. El técnico argentino, conocido por su carácter explosivo en la línea de banda, fue filmado lanzando varias provocaciones hacia el extremo de 25 años, incluso sugiriendo que el presidente del Real Madrid planeaba venderlo en verano.
En una conferencia de prensa el lunes, antes del partido de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña, Simeone intentó cerrar el capítulo de aquel altercado que ensombreció el derbi en Yeda. El entrenador de 54 años reconoció que había excedido los límites de conducta profesional esperados.
“Quiero disculparme con el señor Florentino y con el señor Vinícius por el incidente que presenciaron”, declaró Simeone ante los periodistas. “Estuvo mal de mi parte ponerme en esa situación, y reconozco que estuvo mal. El equipo que gana merece avanzar; ellos merecían pasar.”
No obstante, fiel a su estilo, la disculpa vino acompañada de un matiz desafiante. Al ser cuestionado sobre si buscaba el perdón del jugador, Simeone respondió: “Me disculpo, pero no pido perdón. No tengo nada más que añadir.”
El desafío de Florentino Pérez y el caos en la línea de banda
La controversia estalló durante la segunda mitad de la victoria del Real Madrid por 2-1 en el estadio King Abdullah Sports City. Con las tensiones al máximo, los lectores de labios de la cadena española Movistar captaron a Simeone gritándole a Vinícius: “Florentino te va a deshacer de ti, recuerda. Se va a deshacer de ti”.
Cuando Vinícius fue sustituido en el minuto 81 por Arda Guler, Simeone y el brasileño protagonizaron un acalorado intercambio en la banda. La provocación generó una reacción inmediata desde el banquillo del Real Madrid, con el técnico Xabi Alonso interviniendo para calmar a su jugador mientras los ánimos se encendían.
Alonso, quien ha estado bajo presión últimamente, se mostró visiblemente molesto por las actitudes de Simeone, describiéndolas después como un comportamiento que “pasó de la raya”. El incidente le costó a Simeone una tarjeta amarilla, pero las repercusiones continuaron mucho después del pitido final, acaparando los titulares en España durante todo el fin de semana.
Vinícius rompe la sequía goleadora en medio del ruido por el contrato
El trasfondo de la burla de Simeone hacia Pérez se relaciona con la especulación sobre el futuro de Vinícius en el Bernabéu. Aunque su contrato se extiende hasta el verano de 2027, las negociaciones para una extensión se habrían estancado, impulsadas por un bajón de forma que lo mantuvo 16 partidos sin marcar antes de la Supercopa.
No obstante, el intento de Simeone de aprovechar esa inseguridad no salió como esperaba. Aunque Vinícius no anotó en la semifinal frente al Atlético —donde los goles de Fede Valverde y Rodrygo aseguraron la victoria—, rompió su sequía en la final contra el Barcelona.
El brasileño respondió de la mejor manera posible: marcó un gol en el partido decisivo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota por 3-2 ante sus eternos rivales.
Una semana difícil para los gigantes de Madrid
En última instancia, la excursión de la Supercopa a Arabia Saudí resultó agridulce para ambos equipos de la capital española. Para Simeone, la disculpa representa un intento de reenfocar a su plantilla mientras regresan a sus compromisos domésticos, situados en la cuarta posición de LaLiga, con pocas esperanzas de pelear por el título. La derrota en Yeda supuso otro golpe en una temporada que amenaza con caer en la mediocridad.
Para el Real Madrid, la satisfacción de vencer al Atlético se vio rápidamente ensombrecida por la decepción en la final. A pesar de que Vinícius recuperó su olfato goleador, la derrota por 3-2 frente al Barcelona de Hansi Flick entregó el primer trofeo de la temporada a los catalanes.
