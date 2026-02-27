Getty Images Sport
«Fue difícil cuando llegó Erik ten Hag»: el exjugador del Manchester United Aaron Wan-Bissaka critica los mensajes contradictorios del entrenador holandés antes de su fichaje por el West Ham
La temporada irregular de Wan-Bissaka en el Manchester United
Wan-Bissaka es recordado por los aficionados del United por su extraordinaria capacidad defensiva en el uno contra uno, aunque le costó afianzarse en el equipo y mantuvo una interesante pugna con Diogo Dalot hasta que decidió abandonar Old Trafford en 2024 para fichar por los Hammers por 15 millones de libras. En sus cinco temporadas, fue titular en 120 de los 190 partidos posibles de la Premier League. Se despidió con dos goles y 13 asistencias en todas las competiciones, ganando la Carabao Cup en 2023 y la FA Cup en 2024.
En declaraciones al Daily Mail, Wan-Bissaka ha hablado abiertamente sobre su etapa en el United y ha hecho algunas revelaciones interesantes sobre su relación con sus entrenadores.
Wan-Bissaka «no entendía» el plan que Ten Hag tenía para él.
Wan Bissaka dijo: «Fue difícil cuando llegó Erik ten Hag, ya que nada más llegar me dijo que no entraba en sus planes. Pero cuando intenté marcharme, me dijo que no quería que me fuera. No lo entendía. Fue duro mentalmente, porque me dejó preguntándome qué debía hacer a continuación. Simplemente mantuve la cabeza baja y me dije a mí mismo que debía seguir entrenando, seguir mejorando y jugar mi juego.
Sin embargo, era difícil mantener la motivación, sobre todo cuando entrenas sin el objetivo claro de jugar. Pero las personas que me rodeaban me guiaron por el buen camino y me animaron a seguir adelante. Al final, las cosas cambiaron y empezaron a mejorar. Se podría decir que cambié o evolucioné tácticamente bajo su mando, porque eso era lo que él quería».
Solskjaer, su entrenador favorito del Manchester United.
Solskjaer fue el entrenador que fichó a Wan-Bissaka el mismo verano en que Harry Maguire llegó por 80 millones de libras. El lateral derecho dijo que él y toda la plantilla se llevaban bien con el noruego, con quien trabajó durante dos temporadas completas y los primeros cuatro meses de la campaña 2021-22, cuando Solskjaer fue despedido al descontrolarse los resultados. Ralf Rangnick sustituyó a Solskjaer hasta el final de la temporada y el entrenador austriaco no mostró mucha confianza en Wan-Bissaka.
Explicó: «Mi relación con Ole fue buena desde el principio. Es una gran persona y nos llevábamos muy bien, y creo que el resto de los jugadores sentían lo mismo por él. Es el tipo de entrenador que te apoya desde el primer momento. Una vez que te da una tarea, depende de ti confiar en ti mismo, salir al campo y cumplirla.
Obviamente, es fútbol, cada entrenador tiene sus preferencias. Puede que les gustes o puede que no, y eso es parte del juego. Cuando él (Rangnick) llegó, no era el mejor momento para mí y había muchas críticas...».
Wan-Bissaka apoya a Carrick para que consiga el puesto de forma permanente.
Wan-Bissaka trabajó con Michael Carrick durante los tres partidos que transcurrieron entre la salida de Solskjaer y la llegada de Rangnick. El United venció al Arsenal y al Villarreal, y empató con el Chelsea. Carrick ha retomado el trabajo donde lo dejó desde que sucedió a Rubén Amorim en enero, ganando cinco de sus partidos, incluidos los enfrentamientos contra el Manchester City y el Arsenal. Y Wan-Bissaka cree que el excentrocampista del United debería ocupar el puesto de forma permanente.
«Es alguien en quien se puede confiar», dijo Wan-Bissaka. «Él también confiará en ti si crees en él y en lo que quiere hacer. Si confías en él, él confiará en ti. Era bastante sencillo en lo que quería de ti. Los chicos estaban contentos con él y con los partidos que tuvo cuando era el entrenador. Ahora que ha vuelto al club, están en un buen momento como equipo. Creo que debería ocupar el puesto a tiempo completo. Creo que se lo merece».
