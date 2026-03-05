Frustrado, Pep Guardiola da una respuesta tajante de dos palabras después de que un periodista le preguntara al entrenador del Manchester City qué «podría mejorar» su equipo tras el costoso empate contra el Nottingham Forest

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, un Guardiola claramente exasperado ofreció una breve respuesta cuando los periodistas le preguntaron qué podría haber mejorado su equipo para asegurarse los tres puntos. «Marcar goles», respondió secamente el catalán.

Y continuó: «En general, hubo muchas cosas buenas. Me gustaría encajar menos goles, pero no se trata de analizar una acción concreta. Nunca señalo a mis jugadores. Lo hicimos todo, tuvimos ocasiones al final y en la primera parte. El impulso. Pero siempre pasa algo y no pudimos ganar».