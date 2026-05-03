Frenkie de Jong explica cómo Marcus Rashford «aporta mucho» al juego del Barcelona

Más allá de su influencia en el campo, el jugador de 28 años quiere que su cesión sea definitiva y aceptaría reducir su salario de 350 000 euros semanales para quedarse en España. El United pide 30 millones de euros por el delantero.

De Jong lo tiene claro: «Es un tipo estupendo, abierto y amable. Además, en el campo su velocidad y profundidad nos dan mucho, obligan a la defensa rival a retroceder y nos crean espacio en el centro».