Franco Mastantuono debe seguir a Lamine Yamal y sacrificarse veinte veces más que Kylian Mbappé

Mastantuono llegó a la capital española el verano pasado cargando con una enorme reputación y un precio de transferencia acorde. El Real Madrid pagó más de 60 millones de euros para asegurar los servicios del mediocampista procedente de River Plate, viéndolo como una pieza clave para su futura dominancia. Sin embargo, tras un inicio brillante en LaLiga, las lesiones han provocado un descenso en su rendimiento en los últimos meses, generando dudas sobre su adaptación a las exigencias implacables del, probablemente, club más grande del mundo.

Mario Kempes, campeón del mundo y una de las mayores leyendas del fútbol argentino, ofreció una evaluación honesta del momento de su compatriota. En una entrevista sobre la regresión de Mastantuono, Kempes advirtió que la paciencia que se da a los jóvenes talentos en Sudamérica no existe en Madrid.

“No es fácil, no es River, no es Boca… es el Real Madrid,” afirmó Kempes. “Allí tienes que ganar incluso en los entrenamientos. Mastantuono necesita ser más atrevido, más valiente.”

El exdelantero también señaló que, si el joven no empieza a aprovechar el talento que justificó su fichaje, su estancia en Europa podría ser breve: “Si lo trajeron de River al Real Madrid, fue porque vieron potencial en él, y hoy ese potencial no está rindiendo. Si no lo usa, no durará mucho.”