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Cherki(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Francia, Cherki: «No es culpa del árbitro. Ellos jugaron como querían, nosotros no»

Francia
R. Cherki
World Cup

El centrocampista de Francia habla tras perder contra España.

Rayan Cherki, centrocampista de Francia que ingresó en la segunda parte de la semifinal del Mundial perdida ante España, declaró: «Es una enorme decepción, porque hoy perdimos contra nosotros mismos, no contra España. Sabíamos —y vosotros también— que infundíamos miedo a cualquiera. El único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros mismos, y hoy ha pasado».

  • El jugador del Manchester City añade: «Desde mi punto de vista, cuando entré no vi a España superior, sino al revés. Desde el banquillo vi que movían bien el balón en nuestro campo. No jugamos como sabemos; cuando lo hacemos, somos extraordinarios. Hoy ellos impusieron su juego, nosotros no».



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