Florian Wirtz se perderá OTRO partido del Liverpool, según ha informado Arne Slot sobre el estado del jugador alemán lesionado
Wirtz desaparecido mientras los Reds se aseguran una caótica victoria
Wirtz ha disfrutado de una segunda mitad de temporada más sólida tras un comienzo difícil en su carrera en el Liverpool. Anotó cuatro goles y dio dos asistencias durante una racha de seis partidos en todas las competiciones en enero, pero se vio obligado a retirarse del equipo que venció al Nottingham Forest la semana pasada tras lesionarse durante el calentamiento previo al partido.
Slot confirmó que el jugador de 22 años se perdería el partido contra el West Ham, en el que los Reds sufrieron un par de sustos antes de acabar imponiéndose por 5-2 en Merseyside. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister marcaron para poner el 3-0 antes del descanso, aunque Tomas Soucek redujo la ventaja de los Hammers poco después de la reanudación.
Cody Gakpo y Valentin Castellanos marcaron a continuación, antes de que un gol en propia puerta de Axel Disasi sentenciara la victoria del equipo de Slot.
Slot revela que el internacional alemán no jugará el próximo partido.
Wirtz no formó parte de la convocatoria del sábado y Slot ha revelado ahora que es poco probable que se recupere a tiempo para el próximo partido, que se disputará contra el Wolverhampton el martes, durante la próxima jornada de la Premier League.
«Creo que será demasiado pronto, pero la semana pasada dije que no esperaba que estuviera disponible para hoy, así que a veces, con las lesiones, las cosas pueden evolucionar de forma positiva o negativa. Ahora pensamos que no tiene por qué llevar mucho tiempo, pero probablemente el martes sea demasiado pronto. La semana que viene será complicada tal y como están las cosas ahora, pero como he dicho, pensaba que estaría disponible para hoy, lo que lamentablemente no ha sido así».
El holandés elogia el éxito de las jugadas a balón parado.
Los tres primeros goles del Liverpool el sábado llegaron tras jugadas a balón parado, lo que Slot admitió que le satisfizo, ya que anteriormente se había lamentado de las debilidades de su equipo a la hora de defender estas situaciones.
Añadió: «Es muy satisfactorio. En primer lugar, porque esa es la razón por la que ganamos y, en segundo lugar, porque cuando estaba con mis compañeros, la gente me decía: "Bien jugado, bien jugado", y yo respondía: "En mi opinión, hemos jugado mejor esta temporada". Jugamos entre bien y bastante bien, así que estuvimos entre bien y bastante bien, pero no fue el mejor partido de la temporada. Hemos jugado mejor cuando hemos perdido [y] hemos jugado mejor cuando hemos encajado goles a balón parado.
Pero, como siempre he dicho, las cosas volvieron a la normalidad. Creamos muchas ocasiones a balón parado en la primera parte de la temporada y casi todas las jugadas a balón parado que concedimos acabaron en gol, y hoy se ha visto exactamente lo contrario. Creo que una de sus primeras grandes ocasiones fue una jugada a balón parado que habría entrado en los primeros seis o siete meses [de la temporada], con toda seguridad. Pero ahora lo hemos conseguido y hemos empezado a marcar a balón parado, y entonces las cosas se ven mucho más claras y mejores que cuando no lo haces, y eso es muy satisfactorio para nosotros, para el equipo y también para nuestros aficionados».
El Liverpool se prepara para una serie de partidos cruciales
El Liverpool tiene grandes esperanzas de ganar el martes al colista, el Wolverhampton, aunque los Wanderers consiguieron su segunda victoria de la temporada en la liga contra el Aston Villa el viernes por la noche. Después, los Reds volverán a visitar Molineux, esta vez en la quinta ronda de la FA Cup, antes de enfrentarse al Galatasaray en dos partidos de ida y vuelta en los octavos de final de la Liga de Campeones, entre los cuales disputarán un partido contra el Tottenham Hotspur.
