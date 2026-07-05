Sorpresa en la Fiorentina: el club ha cerrado en las últimas horas el regreso de Radu Dragusin al Tottenham tras su paso por la Serie A. Según Fabrizio Romano, hay acuerdo verbal para el traspaso: el central rumano llega cedido con opción de compra obligatoria.
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Fiorentina ficha a Dragusin: llega cedido con obligación de compra
LAS CIFRAS
La Fiorentina ha acordado una cesión de 1,5 millones con obligación de compra por 17,5 millones al final de la temporada. El director deportivo, Fabio Paratici, vuelve a fichar al defensa rumano tras llevárselo del Génova al Tottenham en 2024.
DE LA JUVENTUS AL GENOA
Dragusin ascendió de las categorías inferiores de laJuventus (sub-17) a la Next Gen y, luego, al primer equipo. Debutó con 18 años el 2 de diciembre de 2020 en la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev. En total sumó 232 minutos con la Juventus antes de marcharse cedido a la Sampdoria en verano de 2021, sin volver a Turín. Tras seis meses en Génova, pasó a laSalernitana, también a préstamo. En 2022 la Juve lo cede al Génova de la Serie B. Allí participa en el ascenso, es fichado en propiedad y, entre agosto de 2023 y enero de 2024, brilla en la Serie A con los rossoblù.
LA REDENCIÓN
Su rápido crecimiento atrajo a varios grandes clubes; Bayern y Tottenham pujaron por ficharlo. Finalmente el inglés ganó la pulseada y el defensa rumano llegó a la Premier. En Londres, una grave lesión de rodilla le cerró el camino, pero ahora tiene la oportunidad de redimirse en Florencia.
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