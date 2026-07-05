Dragusin ascendió de las categorías inferiores de laJuventus (sub-17) a la Next Gen y, luego, al primer equipo. Debutó con 18 años el 2 de diciembre de 2020 en la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev. En total sumó 232 minutos con la Juventus antes de marcharse cedido a la Sampdoria en verano de 2021, sin volver a Turín. Tras seis meses en Génova, pasó a laSalernitana, también a préstamo. En 2022 la Juve lo cede al Génova de la Serie B. Allí participa en el ascenso, es fichado en propiedad y, entre agosto de 2023 y enero de 2024, brilla en la Serie A con los rossoblù.











