Fiorentina cede a Robin Gosens al Schalke con obligación de compra

La Fiorentina ha dejado marchar a Gosens para liberarse de su sueldo de 3,7 millones de euros brutos. El jugador, aficionado del Schalke, reduce su salario y ficha por el club de Gelsenkirchen. En 2022 declaró: «Quizá dentro de cuatro años se hayan recuperado y vuelvan a desempeñar un papel importante en la Bundesliga, algo que deseo de todo corazón. Y tal vez entonces sea realmente el momento perfecto para poner fin a mi carrera allí». Con la Fiorentina ha disputado 77 partidos, en los que ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias.