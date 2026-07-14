Robin Gosens seguirásu carrera en Alemania. El lateral alemán, ex del Atalanta y hasta ahora en la Fiorentina, jugará en el Schalke 04, recién ascendido a la Bundesliga, cedido con opción de compra obligatoria. El club alemán pagará 2,5 millones de euros por el traspaso definitivo del jugador nacido en 1994.
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Fiorentina cede a Robin Gosens al Schalke con obligación de compra
GOSENS, AFICIONADO DEL SCHALKE
La Fiorentina ha dejado marchar a Gosens para liberarse de su sueldo de 3,7 millones de euros brutos. El jugador, aficionado del Schalke, reduce su salario y ficha por el club de Gelsenkirchen. En 2022 declaró: «Quizá dentro de cuatro años se hayan recuperado y vuelvan a desempeñar un papel importante en la Bundesliga, algo que deseo de todo corazón. Y tal vez entonces sea realmente el momento perfecto para poner fin a mi carrera allí». Con la Fiorentina ha disputado 77 partidos, en los que ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias.
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