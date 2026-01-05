Ruben Amorim worst Man Utd moments GFXGOAL
Mark Doyle

De la final de Europa League a Grimsby: Los 10 momentos más humillantes del Manchester United con Ruben Amorim

El Manchester United confirma la salida de Ruben Amorim para dar al equipo la mejor oportunidad de pelear en la Premier League.

Actualmente, están sextos en la tabla, a solo tres puntos del Liverpool, que ocupa la cuarta posición. En ese sentido, hay progreso, considerando que los Red Devils terminaron la temporada pasada en el puesto 15. Sin embargo, bajo el mando de Amorim, el United había ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos de liga, mientras el portugués seguía desconcertando con su enfoque táctico rígido y sus cambios poco convencionales.

Cuando expresó públicamente su frustración con la alineación en Old Trafford tras el empate 1-1 ante el Leeds el domingo, su salida se volvió casi inevitable. De hecho, Amorim se despide con el porcentaje de victorias más bajo de cualquier entrenador del United en la era de la Premier League (32%), dejando atrás un período marcado por la decepción constante.

A continuación, GOAL repasa los 10 peores momentos de un reinado realmente desastroso…

  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Derrota desmoralizante en el derbi

    Antes del derbi de Manchester del 14 de septiembre de 2025, se le preguntó a Amorim si él o Pep Guardiola tenían problemas mayores que resolver, dado que el United estaba por encima del City en la clasificación tras los tres primeros partidos de la temporada.

    “Compararme con la situación de Pep es solo una broma”, respondió Amorim. “Creo que nosotros tenemos problemas más grandes”. Y no se equivocaba: todos los problemas del United quedaron al descubierto en la posterior derrota por 3-0 ante un equipo que había perdido sus dos partidos anteriores de liga.

    Más allá de la falta de un verdadero poder ofensivo —solo dos de sus 12 disparos fueron a puerta—, el United volvió a mostrar enormes debilidades defensivas, lo que intensificó las críticas a la formación favorita de Amorim.

    “Cuando Ruben Amorim llegó, me sorprendió gratamente verlos jugar con tres atrás”, comentó el exlateral del United Gary Neville en Sky Sports. “Pero en cada partido cambiaba la línea de tres defensores, lo que indica que no tenía claro cuáles deberían jugar.

    “Fue un partido sin sustancia del United. Están en el puesto 14 de la liga, apenas a cuatro partidos de temporada, y todos dijimos que no pueden llegar a octubre en el puesto 14 o 15 sin que el entrenador esté en problemas. Aún quedan partidos, pero tienen que empezar a ganar rápido”.

    • Anuncios
  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Desastre en St. James' Park

    Al final de la temporada pasada, quedó claro que Amorim estaba casi exclusivamente centrado en la Europa League, ya que era la única vía del United para clasificarse a la Liga de Campeones. Sin embargo, las actuaciones en la liga seguían siendo motivo de preocupación, siendo la derrota por 4-1 ante el Newcastle el ejemplo más evidente, el 13 de abril.

    A pesar de dejar en el banquillo a André Onana, el United volvió a mostrar un desempeño defensivo desastroso en St. James’ Park, cayendo en una derrota que aseguraba que el club registraría su puntuación más baja en la historia de la Premier League. Preocupantemente, Amorim no ofreció una explicación clara para los errores que cometían sus jugadores.

    “Es un poco de todo”, declaró. “Es difícil señalar una sola cosa. Entiendo las críticas, pero no me importan. Nada es peor que perder partidos. La gente puede decir lo que quiera, pero no quiero defenderme ni nada por el estilo. Si miras nuestra posición en la tabla, eso lo dice todo”.

  • Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    8Fracaso en la FA Cup

    A pesar de su desastroso desempeño en la liga, la FA Cup parecía un objetivo alcanzable para el United de Amorim, más aún después de que los Red Devils sorprendieran al Arsenal en la tercera ronda en el Emirates y luego vencieran 2-1 al Leicester City.

    Sin embargo, el sueño se desvaneció pronto: el United fue eliminado en su propio estadio tras caer ante el Fulham en la tanda de penaltis, luego de un empate 1-1 en Old Trafford.

    Esa fue la décima derrota de Amorim en 24 partidos, una cifra sorprendente si se considera que su criticado predecesor, Erik ten Hag, no había alcanzado ese número hasta su partido 55 al mando del equipo. Aun así, Amorim insistió en que estaba empezando a adaptarse a su rol.

    “El objetivo es ganar la Premier League”, declaró a la BBC. “Sé que estamos perdiendo partidos, pero la meta es volver a ganarla. No sé cuánto tiempo llevará, pero tenemos un objetivo y seguimos adelante sin importar qué. Es imposible saber cuándo, pero comienzas a comprender que los jugadores mejoran y entiendes la liga. Así que veremos en el futuro”.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Fallo del sistema en el Gtech

    Bryan Mbeumo no tuvo un regreso feliz al Gtech Community Stadium en septiembre, cuando el Manchester United cayó 3-1 ante su antiguo club. Aunque los aficionados locales aprovecharon la ocasión para burlarse del internacional camerunés por su mudanza a Old Trafford durante el verano —con cánticos como “Deberías haberte quedado en un club grande”—, Mbeumo no fue responsable de la derrota del United.

    Si Bruno Fernandes hubiera convertido un penal en la segunda mitad, los visitantes habrían salido de Londres con al menos un punto, aunque ni siquiera el capitán fue señalado como el principal culpable. Para el analista de Match of the Day, Micah Richards, la responsabilidad recaía en Amorim por la incapacidad del United de lograr su octava victoria consecutiva como visitante.

    “El sistema está obstaculizando a los jugadores”, señaló el exdefensor del Manchester City. “No saben exactamente dónde deben estar.

    “En cuanto a los goles, hubo errores individuales. Harry Maguire intentó jugar al fuera de juego en el primero; no tiene sentido arriesgarse así. Pero en el segundo, Matthijs de Ligt no sabe hacia dónde ir y Maguire no está seguro de su posición. Es 100% confusión causada por el sistema. No se adapta a los jugadores”.

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Tres contratiempos sucesivos

    Una victoria dramática en el derbi del Etihad el 15 de diciembre de 2024 fue celebrada como un triunfo contundente para Amorim, apenas un mes después de su llegada. Sin embargo, el United volvió rápidamente a la realidad con tres derrotas consecutivas ante Bournemouth, Wolves y Newcastle, sin marcar un solo gol.

    Esto significó que solo el último clasificado, Southampton, había perdido más partidos desde que Amorim asumió el cargo el 24 de noviembre, y llevó al equipo al 14º lugar en la tabla, la posición más baja del club al inicio del año desde 1989.

    No obstante, resultó sorprendente escuchar a Amorim admitir que el descenso era una “posibilidad” para uno de los clubes más ricos del fútbol mundial. “También es mi culpa”, declaró a los reporteros, “porque el equipo no está mejorando. Está un poco perdido en este momento y es algo vergonzoso ser el entrenador del Manchester United y perder tantos partidos.

    “Pero creo que la gente está cansada de excusas en este club. Este equipo necesita un shock”.

  • Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    5¿‘El peor equipo del Manchester United’ de la historia?

    El United comenzó 2025 mostrando signos de lucha: remontó para empatar 2-2 en Liverpool gracias a Amad Diallo, quien luego firmó un hat-trick en solo 12 minutos para llevar al equipo a una victoria por 3-1 sobre el Southampton el 16 de enero.

    Sin embargo, apenas tres días después, el equipo volvió al punto de partida tras una humillante derrota 3-1 en casa frente al Brighton. Tan frustrado estaba Amorim que llegó a afirmar que su equipo era quizá “el peor” en la historia del Manchester United.

    “En los últimos 10 partidos de la Premier League, solo ganamos dos”, señaló. “Imaginen lo que esto significa para un aficionado del United. Imaginen lo que significa para mí. Hemos recibido un nuevo entrenador que está perdiendo más que el anterior. Soy plenamente consciente de eso.

    “Sé que ustedes, los medios, quieren titulares, pero lo digo así [somos los peores] porque tenemos que reconocerlo y cambiarlo. ¡Ahí tienen sus titulares!”.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Avergonzado por el Everton de 10 hombres

    Las cosas parecían finalmente mejorar para Amorim en octubre, después de que lograra supervisar tres victorias consecutivas en la Premier League por primera vez. Sin embargo, noviembre comenzó con dos empates 2-2 consecutivos frente a Nottingham Forest y Tottenham, que volvieron a dejar al descubierto las habituales debilidades defensivas del United.

    Lo peor estaba por llegar en su tercer y último partido del mes: los hombres de Amorim perdieron 1-0 en casa contra el Everton, a pesar de haber jugado más de 77 minutos con un hombre más tras la sorprendente expulsión de Idrissa Gueye por golpear a un compañero de equipo.

    Curiosamente, el entrenador sintió que el incidente reflejaba el tipo de pasión y compromiso que a menudo le falta a su equipo.

    “Pelear no es algo malo”, razonó. “Pelear no significa que no se gusten entre ellos. Pelear significa que, cuando pierdes el balón, dices: ‘voy a pelear contigo porque sufriremos un gol’. Espero que mis jugadores, cuando pierdan el balón, peleen entre ellos.

    “Old Trafford nos estaba diciendo ‘todos estamos aquí para dar un gran paso adelante’, pero sentí que no estábamos listos. Una vez más, estas cinco semanas, cuando todos elogian nuestra evolución, siempre digo lo mismo: ni siquiera estamos cerca de lo que se supone debemos ser en este club”.

    Al ser consultado sobre su aniversario poco feliz como entrenador del United, Amorim admitió de manera reveladora: “Siento miedo de volver al sentimiento negativo de la temporada pasada. Esa es mi mayor preocupación. Necesitamos trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. Los jugadores están intentando, pero necesitamos ser mejores”.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    3Sostenidos en casa por unos lamentables Wolves

    Una victoria arduamente conseguida en el Boxing Day frente al Newcastle, con un equipo debilitado, había levantado los ánimos en Old Trafford a medida que se acercaba el cambio de año. Sin embargo, el 30 de diciembre, el United se vio retenido en casa por los Wolves, que ocupaban el fondo de la tabla y llegaban a Manchester con una racha de 11 derrotas consecutivas.

    Peor aún, los Wolves parecían estar más cerca de ganar el partido antes de que un gol tardío de Patrick Dorgu fuera anulado por fuera de juego.

    Una vez más, Amorim lidiaba con la ausencia de jugadores clave, pero al menos reconoció que al United le había faltado fluidez, calidad y creatividad. No obstante, se mostró rotundo al asegurar que el equipo “sería fuerte” en cuanto volviera a estar a plena potencia.

    “No hay duda en mi mente”, afirmó Amorim, solo seis días antes de su despido.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    2Perder 'El Crapico'

    La única nota positiva de Amorim la temporada pasada fue la emocionante carrera del United hasta la final de la Europa League, incluida la victoria 5-4 en el segundo partido de cuartos de final contra el Lyon, sin duda una de las noches europeas más memorables que Old Trafford haya presenciado. Sin embargo, lo que ahora queda en la memoria es la derrota en ‘El Crapico’, el enfrentamiento en San Mamés entre dos de los equipos con peor desempeño de la Premier League.

    Para ser justos con Amorim, su equipo dominó el partido contra el Tottenham en Bilbao. A pesar de tener el 73% de la posesión y disparar 16 veces frente a solo tres del Tottenham, el United terminó derrotado por el único tiro a puerta de sus rivales en toda la noche, obra de Brennan Johnson. Un gol lamentable de conceder, pero muy representativo de la defensa a menudo cómicamente débil del United bajo Amorim.

    Aun así, pese a desaprovechar una oportunidad de oro para meter a su equipo en la Liga de Campeones, Amorim insistió en que seguía siendo el hombre adecuado para el cargo.

    “Sé que la paciencia de los aficionados será realmente corta la próxima temporada, pero les garantizo que no renunciaré ni me iré”, declaró. “Estoy realmente confiado de que sigo siendo el indicado, incluso más que al principio”.

  • Grimsby Town v Manchester United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    1El desastre de Grimsby

    Cualquier esperanza de que el United pudiera mejorar tras renovar su ataque durante el verano se desvaneció rápidamente con una derrota humillante en la tanda de penaltis de la segunda ronda de la Carabao Cup frente al Grimsby Town.

    Los visitantes habían logrado lo suficiente para forzar los penales, tras verse 2-0 abajo en los primeros 30 minutos en Blundell Park. Sin embargo, Amorim estaba indignado de tener que recurrir a jugadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Matthijs de Ligt para intentar darle la vuelta a un partido contra un equipo de League Two.

    “Creo que esto es un poco el límite”, admitió el portugués. “Creo que algo tiene que cambiar. El equipo y los jugadores hablaron muy fuerte hoy. Creo que el mejor equipo ganó, el único equipo que realmente estuvo en el campo. La manera en que comenzamos el partido sin ninguna intensidad… estábamos completamente perdidos”.

    Para colmo, Amorim parecía fuera de su profundidad, especialmente al no poder imponer autoridad durante la tanda de penaltis.

    La imagen más dañina de la noche —y posiblemente la que define su mandato— fue el técnico moviendo frenéticamente piezas sobre una pizarra táctica mientras intentaba descifrar a Grimsby durante la primera hora del partido.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0