Figura del PSG enfrenta acusaciones de trata de personas en demanda presentada en Francia

El defensor del PSG, Lucas Hernández, enfrenta una denuncia por presunta trata de personas y empleo ilegal presentada por una familia colombiana en Francia.

  • Hernández, acusado de presunto tráfico de personas

    Según Paris Match, Hernández y su esposa, Victoria Triay, habrían empleado a una familia colombiana durante más de un año, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. La familia —compuesta por padre, madre y tres hijos— habría desempeñado diversas labores para la estrella del PSG.

    La denuncia sostiene que la familia fue contratada sin permisos de trabajo ni contratos formales, y que realizaba tareas que incluían seguridad, limpieza, cocina y cuidado de niños. Además, se afirma que no estaban registrados en el sistema de seguridad social francés y que todos los pagos se efectuaban en efectivo.

    El escrito también señala que trabajaban jornadas excesivas, con semanas de entre 72 y 84 horas, sin días de descanso. Asimismo, se alega que a la familia se le habrían proporcionado identidades españolas falsas y que, posteriormente, firmaron acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025.

    La estrella del PSG rompe el silencio y responde a las acusaciones

    Hernández emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones, según Reuters. La estrella del PSG y su esposa, Victoria Triay, señalaron: “Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentíamos un afecto genuino. Compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Les ayudamos, apoyamos y les creímos cuando nos dijeron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza fue traicionada”.

    La pareja sostuvo además que fue manipulada a través de relatos emocionales y que siempre actuó de buena fe: “Actuamos como seres humanos y aprendimos, de la forma más dolorosa, que la compasión puede ser explotada”.

  • La carrera de Hernández hasta la fecha

    Hernández se formó en el Atlético de Madrid y pasó por la academia del club junto a su hermano Theo. En 2019 dio el salto al Bayern Múnich en un traspaso de 80 millones de euros, donde permaneció cuatro temporadas y conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones. En 2023 fichó por el PSG, ampliando su palmarés en el Parc des Princes.

    A nivel internacional, suma 40 partidos con la selección de Francia. Fue parte del equipo que se coronó campeón del mundo en 2018 y volvió a una final en 2022, donde los Bleus terminaron como subcampeones.

  • ¿Qué sigue?

    La abogada de los demandantes, Lola Dubois, declaró a Paris Match que las acusaciones evidencian una “intención criminal”, dadas la duración de los hechos y la cantidad de personas presuntamente implicadas. La fiscalía de Versalles continuará investigando el caso, mientras que Hernández y su esposa, Victoria Triay, niegan haber cometido cualquier delito.

