¿La FIFA reducirá la sanción de Cristiano Ronaldo? La Federación Portuguesa de Fútbol prepara una queja tras culpar al ambiente 'hostil' de Dublín por la expulsión del capitán

Cristiano Ronaldo ya ha abandonado el campamento de Portugal y no estará presente en Oporto para el partido contra Armenia. Hablando después de la derrota en Dublín, el entrenador Roberto Martínez ofreció una defensa medida pero firme de su capitán.

"La tarjeta roja es solo para un capitán que nunca ha sido expulsado antes en 226 partidos", dijo. "Creo que eso merece crédito y hoy, pensé que fue un poco severo porque se preocupa por el equipo. Estuvo 60 minutos o 58 minutos en el área siendo agarrado, siendo empujado, siendo presionado, y obviamente, cuando intenta alejarse del defensor... Creo que la acción parece peor de lo que realmente es. No creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo, pero desde donde está la cámara, parece un codo. Pero lo aceptamos.

"Lo único que me deja un sabor amargo en la boca es que en la rueda de prensa [miércoles], su entrenador estaba hablando sobre el aspecto de los árbitros siendo influidos, y luego un gran defensa cae al suelo tan dramáticamente al giro del cuerpo de Cristiano."

Ronaldo entró al partido del jueves plenamente consciente de que sería objetivo de la multitud local. Incluso bromeó de antemano que sería un "buen chico" en medio de los abucheos esperados. Las burlas llegaron temprano y continuaron implacablemente, intensificándose aún más una vez que fue expulsado.

Al abandonar el campo, Ronaldo respondió con aplausos y un par de pulgares hacia arriba exagerados. Fue un gesto señalado cargado de sarcasmo. Intercambió palabras agudas con Hallgrimsson en su camino de salida. Cuando se le preguntó más tarde qué había dicho Ronaldo, el entrenador de Irlanda respondió con una sonrisa irónica: "Él me felicitó por presionar al árbitro. Fue su acción en el campo lo que le costó la tarjeta roja. No tuvo nada que ver conmigo, a menos que me haya metido en su cabeza. Fue su acción lo que le costó. A menos que me haya metido en su cabeza, no tuvo nada que ver conmigo."

También reveló que no hablaron de nuevo después del silbato final: "No, creo que hablamos lo suficiente cuando salió. Fue solo un momento de tontería de su parte."