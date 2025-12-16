Getty Images Sport
FIFA reacciona a las críticas y lanza una entrada de 50 euros para el Mundial 2026
Furia y clamor de los aficionados
La controversia estalló a principios de este mes cuando se dieron a conocer los detalles de los precios de las entradas para la Copa del Mundo 2026 a las federaciones nacionales. Los aficionados descubrieron que seguir a su equipo desde el primer partido hasta la final costaría más de 5.780 euros incluso para los asientos más baratos, sin incluir viaje ni alojamiento. Esto representó un incremento masivo respecto a torneos anteriores, como la Copa del Mundo 2022 en Qatar, donde las entradas para la fase de grupos tenían un precio fijo de alrededor de 80 euros.
Los grupos de aficionados fueron rápidos en condenar la estrategia de precios. La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) calificó los precios de “escandalosos” e “insultantes” para el aficionado promedio, mientras que Football Supporters Europe (FSE) —que representa los intereses de los aficionados europeos— los tildó de “extorsivos”. John MacLean, director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Aficionados al Fútbol (SFSA), destacó el drástico aumento, señalando que en algunos casos los precios eran cinco veces mayores que en Qatar e instó a la FIFA a reconsiderar su política.
Concesiones y disponibilidad limitada
La fuerte reacción de los aficionados y los llamados a que las federaciones nacionales se negaran a vender sus asignaciones de entradas provocaron una respuesta rápida de la FIFA. Tras reuniones urgentes, el organismo mundial introdujo un nuevo “Nivel de Entrada para Aficionados” para los 104 partidos del torneo, con entradas a precio fijo de 50 euros. Para muchos, la medida fue percibida como una “rendición humillante” después de que el modelo inicial enfrentara críticas sin precedentes.
No obstante, la concesión generó cierto escepticismo, ya que solo el 10 % de la asignación de cada federación miembro participante (PMA) para cada partido estará disponible a este precio reducido. Aun así, la introducción de una opción más asequible, incluso para la final, se considera un resultado directo de la presión pública y la vergüenza que enfrentó la FIFA por priorizar las ganancias sobre los aficionados comunes, quienes forman la base del ambiente del torneo.
'Lo convierten en una lotería para apoyar a tu equipo'
En un comunicado, la FIFA declaró: "Los boletos de nivel de entrada se asignarán específicamente a los seguidores de los equipos clasificados, con el proceso de selección y distribución gestionado individualmente por las asociaciones miembro participantes. Cada AMP definirá sus propios criterios de elegibilidad y proceso de solicitud. Se les pide que aseguren que estos boletos se asignen específicamente a los fanáticos leales que estén estrechamente conectados con sus equipos nacionales".
Sin embargo, Tom Greatrex, de la Asociación de Aficionados al Fútbol, criticó la medida: "Una pequeña proporción de una asignación ya de por sí reducida con un precio razonable deja a la gran mayoría de los aficionados que viajarían al Mundial sin poder permitírselo. Aproximadamente 450 boletos, de una asignación de unas 4.500, para los partidos de grupo de Inglaterra, es literalmente una lotería para poder apoyar a tu equipo en las finales".
Agregó que la decisión apenas soluciona el problema: "Habiendo prácticamente eliminado la vivacidad, la atmósfera y el espectáculo de la Copa del Mundo para los aficionados que viajan, este gesto vacío puede generar algunos titulares, pero no aborda que la FIFA sea cómplice de dejar fuera a los seguidores por los precios elevados".
¿Se volverán a reducir los precios de las entradas?
Las secuelas del lanzamiento inicial de boletos y la posterior reducción continúan, y algunos consideran que el cambio de postura sobre los precios revela una disposición de la FIFA a ajustar su esquema de entradas para hacer el torneo más accesible a los aficionados.
Sin embargo, Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe (FSE), criticó la medida: "Esto no es más que una táctica de apaciguamiento ante la reacción negativa global. Demuestra que la política de boletos de la FIFA no está escrita en piedra, y que fue decidida apresuradamente y sin la consulta adecuada, incluso con las propias asociaciones miembro de la FIFA".
