FIFA PASS facilitará el trámite de visa a aficionados con boletos para el Mundial 2026

Se estima que más de seis millones de entradas estarán disponibles para la Copa Mundial 2026, que incluirá 104 partidos en 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá. Once ciudades estadounidenses albergarán 78 de esos encuentros, entre ellos duelos de la fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final.

El Departamento de Estado recomendó a los aficionados que necesiten visa y residan en países con citas disponibles solicitarla lo antes posible. En el caso de los viajeros provenientes de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP), podrán optar por obtener autorización a través de ESTA.

Infantino ha reiterado en varias ocasiones que “el mundo es bienvenido en América”, asegurando que los aficionados internacionales estarán protegidos y respaldados durante sus viajes a Estados Unidos tanto para el Mundial de Clubes 2025 como para la Copa Mundial 2026. Sus declaraciones siguen a reuniones con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca y llegan en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias del gobierno estadounidense, preocupaciones de seguridad y retos en materia de visas. Human Rights Watch ha instado a la FIFA a considerar alternativas si no puede garantizarse la seguridad de los viajeros, aunque Infantino sostiene que las autoridades estadounidenses le han asegurado que todos los aficionados que lleguen a “celebrar el fútbol” serán bienvenidos.