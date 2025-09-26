Fidalgo America v PumasGOAL
Daryan Sandoval

Fidalgo: “Los clásicos son más que tres puntos”

El 'Maguito' ha dejado en claro que entienden la magnitud del Clásico entre Azulcremas y Universitarios.

América y Pumas volverán a encontrarse en una edición más del Clásico Capitalino, y en la previa, Álvaro Fidalgo dejó claro que el equipo azulcrema entiende la magnitud del partido: “Un clásico es mucho más que tres puntos, entran en juego la camiseta, el orgullo y el factor emocional. Lo vivimos contra Chivas: lo que más dolió no fue perder tres puntos, sino perder contra el eterno rival”, señaló.

El mediocampista español subrayó que, tras la derrota en el Clásico Nacional, el grupo quiere reivindicarse ante su gente en el Estadio Azteca: “Mañana el equipo tiene que ganar, sumar de tres para seguir arriba. Queremos que la afición disfrute de una gran noche en nuestra casa”.

  • RECONOCE BAJAS SENSIBLES

    Fidalgo también habló de la ausencia prolongada de Henry Martín, a quien calificó como líder dentro y fuera de la cancha: “Perder a Henry es una ‘p*tada’, porque es nuestro capitán, nuestro número uno. Más allá de lo futbolístico, es una leyenda y pesa mucho incluso para los rivales”.

    El español lamentó la situación, pero confía en que el plantel tiene variantes para competir: “Cada jugador aporta algo distinto. Lo importante es que todos se sientan importantes y den el nivel, porque siempre tenemos que estar listos para ser titulares”.

  • UN CLÁSICO PARA LA AFICIÓN

    Aunque admitió que Chivas representa el máximo rival, Fidalgo aseguró que el duelo ante Pumas es un clásico en toda regla, especialmente por lo que significa para la afición: “Para mucha gente este partido es incluso más importante que el de Chivas. Sé que hace años era una locura, y lo sigue siendo. Por eso digo que sí, claro que lo considero un clásico”.

  • LA RECUPERACIÓN PERSONAL Y MENSAJE FINAL

    El mediocampista reconoció que no ha podido estar al 100% por golpes recientes, aunque confía en llegar en buenas condiciones: “Hoy entrené muy bien, con buenas sensaciones. Mañana posiblemente esté casi perfecto”.

    Finalmente, lanzó un mensaje a los seguidores azulcremas: “Queremos darles alegrías, que disfruten el partido, que apoyen a muerte y que el lunes puedan volver al trabajo felices. Eso es lo que queremos: que todo se quede en la cancha y que el fútbol se viva como lo que es, una fiesta”.

