Fidalgo: “Los clásicos son más que tres puntos”

América y Pumas volverán a encontrarse en una edición más del Clásico Capitalino, y en la previa, Álvaro Fidalgo dejó claro que el equipo azulcrema entiende la magnitud del partido: “Un clásico es mucho más que tres puntos, entran en juego la camiseta, el orgullo y el factor emocional. Lo vivimos contra Chivas: lo que más dolió no fue perder tres puntos, sino perder contra el eterno rival”, señaló.

El mediocampista español subrayó que, tras la derrota en el Clásico Nacional, el grupo quiere reivindicarse ante su gente en el Estadio Azteca: “Mañana el equipo tiene que ganar, sumar de tres para seguir arriba. Queremos que la afición disfrute de una gran noche en nuestra casa”.