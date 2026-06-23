¡Fichaje estrella a bajo costo! Max Eberl logra un gran golpe en el FC Bayern

Eberl rebajó el traspaso porque el Bayern, interesado desde el principio, cerró el acuerdo con el PSV antes del primer partido de Marruecos en el Mundial. Saibari llegó a Múnich a petición de Vincent Kompany. En el Bayern se prevé que juegue de mediocampista central, aunque también puede actuar por la banda o como delantero.

En enero, en la fase de grupos de la Champions, jugó como delantero ante el Bayern y dejó buena impresión: el PSV perdió 1-2, pero él marcó un gol de ensueño.

Tras el encuentro, Kompany mantuvo una animada charla con el marroquí, lo que algunos interpretaron como un primer paso hacia su fichaje. El propio Saibari lo desmintió entonces ante Ziggo Sport: «Solo me felicitó por mi actuación y dijo que debíamos seguir así», afirmó.

Según Sky y Bild, los directivos bávaros, con Eberl al frente, no lo veían como prioridad, pero Kompany insistió y, tras hablar con él, aseguró que ya lo tenía convencido. Así, el club decidió apostar por el fichaje que el técnico deseaba.