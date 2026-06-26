¡Fichaje de 60 millones de euros! El Real Madrid cede al «sucesor» de Lionel Messi

Sus actuaciones le valieron el pase a Estados Unidos, donde ahora está con la selección argentina en la fase final del Mundial. En la Albiceleste se le ve como el sucesor legítimo de Lionel Messi, quien lo elogió: «Tiene muchísima calidad, la cabeza fría y lee el juego a la perfección. Espero que siga mejorando y continúe por este camino».

El seleccionador Lionel Scaloni afirmó que tiene «un futuro brillante» y lo hizo debutar en el Mundial: entró por Messi, autor de un hat-trick, en el último partido de grupo. Así siguió los pasos de su padre, Pablo, quien jugó el Mundial de 1998.

Nacido en Tenerife en 2004 —un mes después del debut de Messi en LaLiga—, criado en España y con doble nacionalidad, Paz se siente más argentino: «Es el país que más me representa».

Comenzó como defensa central en las categorías inferiores y debutó en octubre de 2024 en la eliminatoria mundialista. Ya se había cruzado con Messi a los 17 años, cuando entrenó con la absoluta como miembro de la sub-20. «Estaba muy nervioso y no me atreví a hablarle; me daba mucha vergüenza», confesó a DAZN.