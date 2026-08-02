Goal.com
En directoEntradas
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Fichaje bomba: ¿se dirige Mohamed Salah hacia el Atlético de Madrid?

Fichajes
M. Salah
Liverpool
Atlético Madrid
Al Ittihad
Besiktas
1ª División
Primera División
Egipto
Inglaterra
España
Arabia Saudita
Turquía

La estrella egipcia podría cambiar de destino

El futuro de la estrella egipcia Mohamed Salah sigue abierto a todas las posibilidades, después de haber abandonado las filas del Liverpool inglés durante el actual periodo de fichajes de verano.

Salah se despidió del Liverpool tras 9 años de brillantez y de escribir la historia, después de decidir separarse de mutuo acuerdo del club inglés y buscar una nueva aventura.

Salah cuenta con un fuerte interés de varios clubes, tanto de la liga turca como de la liga Roshn de profesionales, con el Al-Ittihad saudí a la cabeza.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Atlético de Madrid aparece en primer plano

    Informes españoles aseguraron que el Atlético de Madrid aspira a aprovechar la situación actual de Salah, con el objetivo de ficharlo como jugador libre sin pagar ninguna compensación económica.

    Según el portal "Fichajes", la directiva del Atlético de Madrid ya mantuvo conversaciones preliminares para conocer las exigencias económicas de Salah, en vista del deseo del club de cerrar la operación sin pagar ninguna cantidad por el traspaso, algo que le otorga una ventaja económica en comparación con el fichaje de otras estrellas.

    El informe señaló que el club español planea ofrecer un contrato de dos temporadas, con opción a prolongarlo una tercera en función del nivel y del rendimiento del jugador, mientras que el mayor obstáculo para cerrar la operación sigue siendo el elevado salario que pide la estrella egipcia, algo para lo que la directiva del Atlético trabaja en encontrar una fórmula adecuada.


    • Anuncios
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Está de acuerdo Salah?

    Y aunque el Atlético de Madrid probablemente no podrá competir con las ofertas económicas procedentes de la liga saudí, la propuesta española cuenta con elementos de atracción diferentes que podrían llevar a Mohamed Salah a considerarla seriamente.

    El jugador, de 34 años, podría preferir permanecer en los niveles más altos de la competición europea si considera que el proyecto deportivo satisface sus ambiciones en esta etapa de su carrera.

    Y aunque su salario pueda ser inferior a las ofertas del Golfo, el Atlético de Madrid es consciente del valor comercial y deportivo del jugador, y podría ofrecerle un contrato económico sólido en comparación con los estándares del fútbol europeo, con incentivos ligados al rendimiento y a los títulos.

    Por tanto, Salah podría encontrarse ante una ecuación ideal que combina la obtención de unos ingresos elevados y, al mismo tiempo, la continuidad en uno de los entornos más competitivos del fútbol mundial.

  • Asegurar su futuro

    Pero, al mismo tiempo, Salah es consciente de que, con toda probabilidad, su próximo contrato será el último de su carrera en el mundo del fútbol, por lo que aspira a conseguir la mayor recompensa económica posible.

    Lee también: "Diaby es mejor y no lo queremos": la afición del Al Ittihad saudí sorprende a Salah

    Esto podría materializarse a través de otras ofertas, ya sean del Golfo o de otros lugares, pero si Salah quiere seguir compitiendo al máximo nivel, estar en el Atlético de Madrid sería la opción más adecuada.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google