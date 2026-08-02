El futuro de la estrella egipcia Mohamed Salah sigue abierto a todas las posibilidades, después de haber abandonado las filas del Liverpool inglés durante el actual periodo de fichajes de verano.

Salah se despidió del Liverpool tras 9 años de brillantez y de escribir la historia, después de decidir separarse de mutuo acuerdo del club inglés y buscar una nueva aventura.

Salah cuenta con un fuerte interés de varios clubes, tanto de la liga turca como de la liga Roshn de profesionales, con el Al-Ittihad saudí a la cabeza.