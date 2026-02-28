¡Ficha a Darwin! El Chelsea le ha dicho a Núñez que podría ser otro Dennis Bergkamp, mientras la leyenda de los Blues habla del fichaje del exdelantero del Liverpool

El exinternacional francés Desailly cree que el Chelsea debería fichar a este jugador de 26 años que aún tiene mucho potencial, y ha declarado a FootItalia: «De hecho, recomendaría a Núñez para el Chelsea. Es un jugador muy bueno, inteligente, solo necesita el entorno adecuado para rendir. Cuando el Liverpool identificó su potencial, sabían lo que tenían estadísticamente.

Pero cuando empiezas con mal pie, la confianza desaparece y la consideración de los que te rodean también. Es como cuando Dennis Bergkamp fichó por el Inter de Milán: todo salió mal. O Roberto Carlos en sus inicios, cuando lanzaba el balón a la grada. No tenía confianza. Eso es lo que le pasó a Núñez en el Liverpool. Pero la calidad sigue ahí. Ahora está en el Al-Hilal y ha marcado unos seis goles en 16 partidos, lo que no está nada mal».

«Me alegra ver que quiere volver al fútbol europeo, lo que demuestra que el dinero no lo es todo. Un club como el Chelsea o el nuevo Manchester United sería lo mejor para él. Necesita estar rodeado de jugadores consolidados y seguros de sí mismos que sepan que van a jugar todos los fines de semana y que le pasarán el balón a la primera. Ese es el pequeño detalle: cuando hace una carrera, necesita recibir el balón inmediatamente. De lo contrario, pierde la confianza rápidamente.

Tuvimos algo similar con Frank Lampard, un jugador magnífico, pero a veces buscaba otra opción en lugar de pasar el balón al delantero a la primera. Se notaba que los delanteros perdían el ritmo. Núñez necesita ese balón inmediato. Pero es un jugador de calidad y aún es bastante joven».