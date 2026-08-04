Ferran no solo fue el héroe del partido para España al conquistar su segundo título del Mundial, sino que también fue una figura central durante las celebraciones posteriores en Madrid. El delantero del Barcelona acaparó titulares en todo el mundo después de que se le viera luciendo una llamativa gorra roja con el lema «Make Spain Great Again».

La controvertida prenda para la cabeza era una adaptación directa del ampliamente reconocido eslogan de campaña de Donald Trump, «Make America Great Again». Como era de esperar, la elección de vestimenta del extremo desató de inmediato un enorme debate, provocando todo tipo de reacciones entre observadores de todo el mundo.