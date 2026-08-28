La misma vieja historia, siempre la misma historia. Federico Chiesa se perdió el primer partido oficial del Liverpool, el debut en liga en el campo del Newcastle, y tampoco estará mañana contra el Nottingham Forest en la primera jornada de 2026-27 en Anfield. ¿El motivo? Una lesión, una palabra que el ex de Fiorentina y Juventus conoce muy bien. Lo confirmó el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en la rueda de prensa previa al partido: "No estará disponible, en el amistoso contra el Como sintió algo en la espalda. Es una pequeña lesión muscular, contra el Forest no estará".
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Federico Chiesa sigue lesionado, el Liverpool escucha ofertas
Está en venta, el problema es el salario
Si no hay complicaciones, Chiesa debería volver a trabajar con el grupo la próxima semana, pero hasta el 1 de septiembre no hay certezas sobre su futuro. Según escribe el Daily Mail, el Liverpool ha decidido escuchar ofertas por el atacante italiano, que en Inglaterra, desde que llegó a título definitivo procedente de la Juventus en agosto de 2024 a cambio de 12 millones de euros más 3 en bonus, nunca ha terminado de convencer, frenado por problemas musculares. La salida de Salah no ha cambiado las jerarquías: a día de hoy, Chiesa está incluso por detrás del joven Rio Ngumoha, y la llegada de Barcola desde el Paris Saint-Germain, que se suma a la de Munoz desde Osasuna, corre el riesgo de reducir al mínimo el poco espacio del que dispone. En el Liverpool, con el que está vinculado por un contrato que expira en 2028, puede salir a título definitivo por una cifra cercana a los 15 millones de euros. El problema, para quien quiera ficharlo, es el sueldo, unos 8,5 millones de euros brutos.
Chiesa se ha perdido en Anfield. La versión vista en la Eurocopa 2021 es un lejano recuerdo; a los 28 años (el 25 de octubre cumplirá 29) ha llegado el momento de cambiar de aires, de volver a empezar, por su bien y por el de Italia, rechazada dos veces con Gattuso como seleccionador. Después de la pretemporada (con un gol en el amistoso ante el Sunderland), esperaba una mayor consideración, pero tampoco con el técnico vasco en el banquillo ha cambiado la música. Seguir de rojo significa vivir otra temporada mirando: no se lo puede permitir. Los rumores sobre el Inter, por ahora, no encuentran confirmación, pero no hay que excluir a priori su regreso a Italia.
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