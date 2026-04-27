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FC Bayern de Múnich: tras las palabras de Max Eberl, el agente de Nicolas Jackson responde

Bundesliga
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El representante de Nicolas Jackson ha respondido a las recientes debates sobre su cliente. Parece que Lennart Karl y Tom Bischof tampoco jugarán el partido de ida de las semifinales contra el PSG. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich: 

  • El Bayern perderá a un jugador polivalente por lesión en la ida de la Liga de Campeones contra el PSG. 
  • ¿Es el árbitro del partido contra el PSG un mal presagio para el FC Bayern? 
  • «Estamos listos», desafía el PSG al FC Bayern.
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: El representante de Nicolas Jackson se pronuncia

    Diomansy Kamara, agente de Nicolas Jackson, respondió en Instagram a las recientes especulaciones sobre su cliente. Antes, el director deportivo Max Eberl había dicho en ZDF que el Bayern no ejercerá la opción de compra de 65 millones por el cedido del Chelsea.

    «Nicolas Jackson está haciendo una temporada excelente», escribió Kamara, y enumeró sus logros: 28 partidos, diez goles, campeón de la Copa Africana de Naciones, campeón de Alemania y finalista de la Copa. Sin embargo, a Senegal le retiraron el título de la Copa Africana por decisión administrativa. 

    Aunque Jackson demostró su valía en el Bayern como jugador de rotación, no se puede hablar de una «temporada excelente» si se compara su rendimiento con el coste total de unos 25 millones de euros entre cesión y salario.

    La mayoría de sus tantos llegaron ingresando desde el banco en encuentros definidos o ante rivales accesibles, como el sábado frente al 1. FSV Mainz 05 (4-3). En los dos duelos de cuartos de la Champions ante el Real Madrid y en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen, el senegalés de 24 años no sumó ni un minuto.

    ¿Su futuro? «Confía en el proceso: todo es posible», concluyó Kamara.

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  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: Coman le desea suerte al FCB

    Kingsley Coman, ahora en el Al-Nassr de Arabia Saudí, apoya al Bayern en la semifinal contra el PSG.

    «Llevo a ambos clubes en mi corazón, pero el Bayern es el capítulo más reciente», declaró a los medios oficiales del FC Bayern. «Me fui hace solo unos meses, muchos de mis amigos siguen allí y conozco bien a la gente del club. Por eso está claro que esta vez voy a animar al Bayern. No es que los considere necesariamente favoritos; se trata más bien de mi vínculo personal».

    Coman se formó en las categorías inferiores del PSG, pero en 2014, con 18 años, fichó por la Juventus. En 2015 se incorporó al Bayern. En 2020, con un cabezazo en la final de la Liga de Campeones, dio el título al equipo muniqués precisamente ante el PSG. El verano pasado, tras diez años en el Bayern, Coman fichó por el Al-Nassr por 25 millones de euros.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: Karl y Bischof se perderán probablemente el partido de ida contra el PSG.

    Según Bild, Lennart Karl y Tom Bischof se perderán el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el martes. 

    Ambos se lesionaron a principios de abril y esperan recuperarse para la vuelta el miércoles.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Martes, 28 de abrilParis Saint-Germain - FC BayernLiga de Campeones
    Sábado 2 de mayoFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga
    Miércoles 6 de mayoFC Bayern - París Saint-GermainLiga de Campeones
    Sábado 9 de mayoVfL Wolfsburgo - FC BayernBundesliga
    Sábado 16 de mayoFC Bayern - 1. FC ColoniaBundesliga
    Sábado 23 de mayoFC Bayern - VfB StuttgartCopa DFB
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