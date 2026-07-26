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Fase complicada: un terremoto inminente aguarda al Real Madrid

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Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
Endrick
España

La palabra «Sumeriana» es conocida en el entorno de la afición del Real Madrid como el término que se emplea para referirse al aluvión de rumores relacionados con los fichajes del club. 

Y parece que este verano trae consigo una enorme cantidad de noticias, especialmente porque el mercado de fichajes cerrará el martes 1 de septiembre, lo que significa que aún queda por delante más de un mes cargado de actividad para todos.

Hasta el momento, el Real Madrid ha cerrado fichajes destacados como la incorporación de Marc Cucurella, mientras que las operaciones de Yan Diomande y Rodrygo parecen estar muy próximas a concretarse. 

El diario «Sport» señaló que, tras la ola de entusiasmo que acompañó a estos refuerzos y que elevó el techo de las expectativas sobre el nivel del conjunto blanco, el Real Madrid está ahora obligado a abrir el capítulo de las salidas.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Exclusiones en todas las líneas

    En el escenario ideal, cualquier club prefiere equilibrar las operaciones de venta y de compra, para no dar la impresión de una necesidad apremiante, ya sea al vender a sus jugadores o al fichar los nombres que necesita. 

    Sin embargo, la naturaleza del mercado de fichajes que gestiona el Real Madrid este verano ha dado prioridad a las incorporaciones, con la esperanza de que estos movimientos ayuden también a definir qué jugadores quedan fuera de los planes.

    Hay expedientes abiertos en todas las posiciones. En la línea defensiva, sigue existiendo la necesidad de fichar a un nuevo central (además de un centrocampista), pero eso requiere primero la salida de Raúl Asencio. 

    También han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que se marche Álvaro Carreras, consciente de la magnitud del interés que despierta, especialmente de los clubes de la Premier League.

    No obstante, las mayores ventas previstas se concentran en el resto de las líneas, ya que podrían representar el inicio de una etapa de renovación tras dos temporadas decepcionantes en las que el equipo no conquistó ningún título.

    Asimismo, los movimientos del mercado relacionados con Tchouaméni y Eduardo Camavinga van en esa dirección, aunque por motivos distintos. 

    Del primero se dice que ha renovado su contrato hasta 2031, pero no le faltan interesados en sus servicios en Inglaterra y cuenta con una posición negociadora sólida. En cuanto a su compatriota Camavinga, parece más cerca de marcharse tarde o temprano tras una mala temporada.

    Sin embargo, las cifras que circulan, que superan los 70 millones de euros, reflejan la inflación de los precios del mercado.

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  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Lista de jugadores candidatos a salir

    Este factor debe tenerse en cuenta en casos como el de Vinicius Junior, que ha entrado en el último año de su contrato sin alcanzar un acuerdo de renovación, lo que ha desencadenado la carrera de los clubes interesados en su fichaje, siendo el Arsenal el primero en moverse con seriedad, según el diario "The Athletic".

    Asimismo, el Manchester United sigue estando siempre presente en la lista de clubes capaces de cerrar operaciones con el Real Madrid, sobre todo porque Old Trafford ha recibido en los últimos años a varios de los jugadores más destacados que ha vendido el club merengue, como Di María, Casemiro y Raphaël Varane.

    También destacan los nombres de Franco Mastantuono y Gonzalo García dentro de la lista de jugadores candidatos a salir, en un proceso que no será sencillo y que podría aumentar la tensión durante la pretemporada.

    En cuanto al caso de Endrick, tiene sus particularidades, ya que el delantero brasileño no parece dispuesto a disputar otra temporada a préstamo, pese a que la densidad de opciones ofensivas en el equipo podría colocarlo en una situación complicada.

  • mourinhoGetty Images

    Gestión del expediente de los jugadores suplentes

    La gestión del asunto de los jugadores suplentes será uno de los mayores desafíos a los que se enfrentará José Mourinho, quien prefiere mantener en la plantilla a futbolistas capaces de desempeñar el papel de "jugador número 12", como Brahim Díaz, aunque conservar ese rol durante mucho tiempo no es tarea fácil.

    Al final, el técnico portugués sigue siendo el fichaje más importante de este proyecto, y necesita, más allá de los grandes nombres, ofrecer una imagen competitiva desde los primeros partidos para evitar tensiones innecesarias.

    En resumen, la euforia que acompaña a las nuevas incorporaciones y a las presentaciones de jugadores precede a una etapa complicada de reordenación de las piezas dentro del equipo, en la que nadie está dispuesto, por ahora, a escribir su comunicado de despedida.

    Esta situación podría convertirse en una feroz competencia por los puestos, una competencia que el club pretende consolidar, en un momento en el que se ve obligado a gestionar el asunto de las salidas con máxima precisión y sin demora alguna para lograr el equilibrio deportivo y financiero.

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