Fase complicada: un terremoto inminente aguarda al Real Madrid

En el escenario ideal, cualquier club prefiere equilibrar las operaciones de venta y de compra, para no dar la impresión de una necesidad apremiante, ya sea al vender a sus jugadores o al fichar los nombres que necesita.

Sin embargo, la naturaleza del mercado de fichajes que gestiona el Real Madrid este verano ha dado prioridad a las incorporaciones, con la esperanza de que estos movimientos ayuden también a definir qué jugadores quedan fuera de los planes.

Hay expedientes abiertos en todas las posiciones. En la línea defensiva, sigue existiendo la necesidad de fichar a un nuevo central (además de un centrocampista), pero eso requiere primero la salida de Raúl Asencio.

También han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que se marche Álvaro Carreras, consciente de la magnitud del interés que despierta, especialmente de los clubes de la Premier League.

No obstante, las mayores ventas previstas se concentran en el resto de las líneas, ya que podrían representar el inicio de una etapa de renovación tras dos temporadas decepcionantes en las que el equipo no conquistó ningún título.

Asimismo, los movimientos del mercado relacionados con Tchouaméni y Eduardo Camavinga van en esa dirección, aunque por motivos distintos.

Del primero se dice que ha renovado su contrato hasta 2031, pero no le faltan interesados en sus servicios en Inglaterra y cuenta con una posición negociadora sólida. En cuanto a su compatriota Camavinga, parece más cerca de marcharse tarde o temprano tras una mala temporada.

Sin embargo, las cifras que circulan, que superan los 70 millones de euros, reflejan la inflación de los precios del mercado.