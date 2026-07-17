Fallecimiento de Bagnoli: el homenaje del Inter, el Génova y el Milán

Ha fallecido Osvaldo Bagnoli, el entrenador del histórico título de liga del Hellas Verona. Tenía 91 años. Milanés de pura cepa (apodado «El Mago de Bovisa»), Bagnoli logró una de las mayores hazañas de la historia del fútbol italiano al ganar el campeonato al frente del Hellas en la temporada 1984/85. Como jugador pasó por Milan, Verona y Udinese, y como técnico dirigió también a Inter y Génova.