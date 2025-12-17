Fabio Silva ya renuncia al sueño de Borussia Dortmund mientras la exestrella de los Wolves inicia conversaciones de transferencia de enero con el Betis
Fabio Silva ya está en movimiento
Se suponía que el "Muro Amarillo" sería el telón de fondo para la esperada redención de Silva. Después de años de cesiones nómadas y un potencial no cumplido en Wolves, su transferencia permanente a Dortmund en agosto fue proclamada como el nuevo comienzo que el joven de 23 años necesitaba desesperadamente. Sin embargo, menos de cinco meses después, ese sueño se ha convertido en una historia familiar de frustración y permanecer en el banquillo. Según informes que surgieron de Suiza, el delantero ya está haciendo las maletas, con el Real Betis liderando la carrera para ofrecerle una vía de escape, aunque el interés emergente de la Serie A podría aún frustrar el acuerdo.
- Getty Images Sport
Conversaciones avanzadas con el Real Betis
Sky Sport Switzerland afirma que los representantes de Silva están en "conversaciones avanzadas" con el Real Betis respecto a un movimiento de cesión por el resto de la temporada. El club sevillano, dirigido por Manuel Pellegrini, busca refuerzos en el último tercio y ve a Silva como el perfil ideal para revitalizar su ataque.
La estructura del acuerdo propuesto implica un préstamo inicial de seis meses, pero lo crucial en las negociaciones es la inclusión de una opción de compra. Se informa que el Betis está ansioso por asegurar una cláusula que les permita hacer el traspaso permanente en el verano de 2026, si Silva recupera la forma que lo hizo destacar en Las Palmas la temporada pasada. Para el Dortmund, que invirtió mucho en el jugador hace solo unos meses, un préstamo con obligación u opción de compra representa una forma rápida de reducir sus pérdidas en una transferencia que simplemente no ha funcionado.
El fallo de Dortmund
Desde su llegada al Signal Iduna Park, el delantero portugués se ha visto reducido a una figura periférica. Sufrió una lesión poco después de su llegada, lo que resultó en que se perdiera las primeras tres semanas de la campaña de la Bundesliga. Desde entonces, solo ha conseguido un gol en 15 apariciones en todas las competiciones, un resultado decepcionante para un jugador traído para competir por un puesto titular. Lo más importante es que la gran mayoría de estas apariciones han sido breves intervenciones desde el banquillo, con solo una titularidad en la Bundesliga y acumulando menos de 120 minutos de tiempo de juego.
El entrenador en jefe Niko Kovac evidentemente ha tenido dificultades para encontrar un papel para Silva en su sistema. La presencia de Serhou Guirassy combinada con las exigencias tácticas de la Bundesliga ha dejado a Silva aislado. Los informes sugieren que se siente engañado sobre la cantidad de tiempo de juego que se le otorgaría, lo que ha llevado a una pérdida de confianza que ha acelerado su deseo de salir.
- Getty Images Sport
Gigantes de la Serie A al acecho
Mientras que el Betis parece estar en la posición de mando, la situación es fluida y la prensa italiana informa de un interés significativo de la Serie A. La Roma, que ha seguido a Silva desde sus días en el Oporto, está considerando revivir su interés, según se informa. Los Giallorossi están en el mercado en busca de un delantero dinámico para complementar su ataque, y la capacidad técnica de Silva es admirada por la jerarquía en el Estadio Olímpico.
También se dice que el AC Milan y la Juventus están monitoreando los desarrollos. Con la Juventus perdiendo recientemente a Dusan Vlahovic por lesión, los gigantes de Turín están explorando el mercado en busca de una cobertura de emergencia. La disponibilidad de Silva en préstamo lo hace una opción atractiva y de bajo riesgo para un club que busca llenar un vacío sin comprometerse con una gran tarifa de transferencia a mitad de temporada.
Impulsando la urgencia de Silva está el espectro amenazante de la Copa del Mundo 2026. El delantero está desesperado por forzar su camino en la selección de Portugal de Roberto Martínez para el torneo en América del Norte. Sabe que otros seis meses de estancamiento en el banco del Dortmund acabarían efectivamente con sus posibilidades de abordar el avión.
Su exitoso período de préstamo en Las Palmas, donde anotó diez goles en La Liga, demostró que puede rendir al más alto nivel cuando se le dan minutos consistentes. Confía en que un regreso a España - o un nuevo comienzo en Italia - le proporcione la plataforma que necesita para recordarle al mundo, y a su entrenador nacional, su talento.