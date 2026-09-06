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F1 Grand Prix of ItalyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

F1, Antonelli entra en la leyenda en Monza: gana saliendo desde la 19.ª posición

Ferrari, mal en el GP de Italia

Veintiséis adelantamientos para una de las victorias más increíbles de la historia de la F1. Andrea Kimi Antonelli escribió otra página excepcional de su temporada 2026 al ganar el GP de Italia saliendo desde el fondo de la parrilla.


Kimi Antonelli, con Mercedes, triunfa en el Gran Premio de Italia en Monza, 60 años después de Scarfiotti, 60 años después de la última vez de un italiano. Kimi grita de alegría y se emociona al cruzar la meta: "Me parece un sueño, es una locura". El piloto italiano de 20 años amplía su ventaja al frente de la clasificación del Mundial.


  • En Monza, Russell termina segundo y Verstappen tercero. Decepción en Ferrari: Hamilton, sexto, y Leclerc, contra el muro después de tres vueltas

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  • "Estoy felicísimo, nunca habría pensado encontrarme aquí hoy. Este es un sueño que se hace realidad", dijo un emocionado Kimi. "¿Irme a la grava al final? Fue aterrador, pero logré recuperarme. Tener los neumáticos más frescos que Russell fue importante para marcar el ritmo", fueron las palabras de Antonelli.

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