AFP
Explicación: Por qué se ha prohibido a los aficionados del Galatasaray asistir al partido de la Liga de Campeones en Liverpool
Un duro golpe para los fieles seguidores del Galatasaray
El próximo enfrentamiento del 18 de marzo prometía ser una noche europea clásica, pero el gigante turco tendrá que afrontarlo sin el apoyo de su famosa y apasionada afición visitante. La ausencia de los aficionados visitantes añade otra dificultad a la ya de por sí complicada tarea del Galatasaray. Tras conseguir una emocionante victoria por 7-5 en el global de la eliminatoria contra la Juventus, ahora se enfrentan al Liverpool, al que ya vencieron por 1-0 en casa en la fase de liga. Sin embargo, enfrentarse al gigante de la Premier League en Anfield sin el apoyo de sus ruidosos aficionados cambia por completo la dinámica de la eliminatoria.
Por qué se ha prohibido la entrada a los aficionados del Galatasaray
El campeón turco publicó un comunicado en su página web oficial en el que confirmaba las duras sanciones y señalaba: «Debido a los incidentes protagonizados por los aficionados durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA que disputamos fuera de casa contra el Juventus el 25 de febrero de 2026, la Comisión Disciplinaria de la UEFA ha decidido imponer una multa de 40 000 euros a nuestro club y la sanción de jugar sin espectadores en el próximo partido fuera de casa. Se presentará un recurso ante el Órgano de Apelación de la UEFA contra la decisión en cuestión».
Según informa Reuters, la apelación ha sido rechazada. La prohibición es una consecuencia directa de la mala conducta de los aficionados durante el viaje de la semana pasada a la Juventus, donde las escenas en las gradas eclipsaron un emocionante encuentro en el campo. Los informes del estadio en Italia indicaban que el comportamiento de los aficionados visitantes había sobrepasado los límites. Las acusaciones más graves se refieren a los daños físicos causados por pirotecnia. En concreto, un hombre y su hija resultaron heridos cuando se lanzó un petardo hacia los aficionados de la Juventus en Turín. La política de tolerancia cero de la UEFA ante este tipo de infracciones de seguridad hizo que fuera inevitable una sanción significativa, independientemente de los posteriores intentos del club de impugnar la resolución.
Victor Osimhen, cauteloso ante la revancha en Anfield
El delantero estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, cree que el Liverpool será más peligroso esta vez, sobre todo porque buscará vengarse de su anterior encuentro en Estambul.
En declaraciones a CBS Sports, Osimhen explicó antes del sorteo de octavos de final: «Para ser sincero, enfrentarnos al Liverpool ahora va a ser como una especie de revancha. Si vienen, sí, vamos a darlo todo, pero no va a ser fácil». El delantero nigeriano sabe que el ambiente en Anfield es legendario, incluso sin una grada llena de aficionados visitantes con los que competir.
Osimhen se mantiene desafiante ante el reto que tiene por delante y añade: «Estamos hablando de la Champions League, ningún equipo es fácil, ya vemos cómo le está yendo al Bodo/Glimt en este torneo. Si quieres ganar, también tienes que enfrentarte a los grandes y dejar claro quién eres. Nos hemos enfrentado al Liverpool, pero no hemos jugado en Anfield. Si nos enfrentamos a ellos, será un partido increíble. Creo que estamos a la altura, no va a ser fácil, por supuesto, pero tenemos espíritu de lucha».
El reto de Anfield nos espera
A pesar de la falta de apoyo fuera de casa, la confianza sigue siendo alta en el seno del Galatasaray tras su heroica actuación en la ronda anterior. El equipo demostró una increíble fortaleza mental para remontar una desventaja de tres goles contra la Juventus, y finalmente marcó dos goles en la prórroga para sellar su pase a la siguiente ronda. Además, se enfrentará a un Liverpool que sigue buscando la regularidad, tras su última derrota por 2-1 ante el colista de la Premier League, el Wolverhampton.
