Según la BBC, los cargos están relacionados con el tiroteo en el que un hombre resultó gravemente herido en la pierna el 28 de noviembre. El inspector detective Chris Clark, del equipo de investigación de armas de fuego, dijo: «Estas órdenes coordinadas se llevaron a cabo como parte de una investigación en curso, y los cuatro hombres comparecerán hoy ante el tribunal.

Nuestro trabajo continúa, por lo que pido a las personas que aún no se han presentado que lo hagan. Por favor, no den por sentado que ya disponemos de la información. Nuestro equipo evaluará la situación y tomará las medidas oportunas. Si tienen información de primera mano, imágenes de cámaras de salpicadero, cámaras de seguridad, timbres u otras grabaciones, por favor, preséntense».