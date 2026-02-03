Getty/GOAL
Exestrella del Real Madrid afirma que Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo y respalda historia de Carlos Tévez
Garay coincidió en el campo con Messi y Ronaldo
Garay pasó tres temporadas en el Santiago Bernabéu entre 2008 y 2011, lo que le permitió observar de cerca a la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo. Fue testigo de los primeros pasos de CR7 en Madrid, camino que lo llevaría a convertirse en el máximo goleador histórico del club, con 450 goles en 438 partidos.
El central argentino también sumó 32 partidos con la selección albiceleste, debutando internacionalmente en 2007. Antes de eso, había contribuido al éxito de Argentina en el Mundial Sub-20, formando parte de un equipo que contaba con Lionel Messi y Sergio Agüero.
Debate del GOAT: exestrella del Real Madrid da su opinión
Habiendo compartido vestuario con dos auténticos GOATs, a Garay se le pidió opinar en el eterno debate sobre quién merece ser considerado el mejor de todos los tiempos: Messi o Ronaldo. El defensor de 39 años no dudó en su elección, afirmando a DAZN:
“No, Ronaldo no es el mejor jugador con el que he jugado. El número uno es Leo y el número dos es Cristiano, sin duda. Son dos jugadores muy distintos, pero el que más me ha sorprendido es Leo. He tenido la fortuna de jugar con ambos, y Leo es otra cosa”.
Garay matizó su postura explicando que Messi lo ha impresionado más “en términos de fútbol puro”, mientras que Ronaldo ha destacado por su disciplina y ética de trabajo, construyendo su éxito sobre esfuerzo y sacrificio constantes.
Se confirman las historias sobre la ética de trabajo de CR7
Las historias sobre el insaciable deseo de Ronaldo por ser el mejor han acompañado a la superestrella portuguesa a lo largo de su carrera, repleta de récords impresionantes. Carlos Tevez, que también trabajó con CR7 y Messi, no es la excepción.
Tevez recordó su experiencia en el Manchester United: “Si entrenábamos a las nueve de la mañana, él ya estaba allí a las ocho. A las siete y media, ya estaba allí. Un día llegué a las seis de la mañana para atraparlo y ya estaba allí. Medio dormido, pero estaba allí”.
Garay también pudo presenciar esa dedicación después de ver a Ronaldo partir de Old Trafford rumbo a Madrid en el verano de 2009. “La historia que siempre cuenta Carlitos Tevez es cierta. Es el primero en llegar a las 6 a.m. y el último en irse. Empieza su rutina, su sesión de gimnasio, su calentamiento, su fisio… todo para estar siempre en la mejor condición”, explicó Garay.
Al igual que Tevez, Garay considera a Messi el mejor con el que ha trabajado, destacando su talento natural frente a la ética de trabajo de Cristiano. Tevez amplió sobre el debate del GOAT: “Cristiano es totalmente diferente a Messi. Cuando Leo empezaba, no hacía gimnasio. Cristiano estaba allí mañana, tarde y noche, mientras Leo siempre estaba con la pelota. Cristiano tuvo que trabajar para ser el mejor, eso es natural para Leo”.
¿Messi y CR7 podrían jugar juntos en la MLS?
Tanto Ronaldo como Messi continúan firmes en las etapas finales de sus carreras, sin mostrar señales de disminuir su ritmo. El portugués sigue vinculado a Al-Nassr, equipo de la Saudi Pro League, con un contrato vigente hasta 2027, mientras que Messi se ha comprometido con los actuales campeones de la MLS Cup, Inter Miami, hasta 2028.
Se espera que ambos íconos representen a Portugal y Argentina en el Mundial de este verano mientras buscan sumar más títulos importantes. Al mismo tiempo, se especula sobre una posible reunión en la Major League Soccer, ante la incertidumbre sobre el futuro club de Ronaldo tras su aparente huelga en el Medio Oriente.
