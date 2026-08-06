Como se puede leer en los canales oficiales del club neerlandés, el PSV ha reforzado su plantilla con la llegada de Filip Kostić, que desde el 1 de julio estaba sin equipo tras el fin de su contrato con la Juventus. El extremo izquierdo de 33 años ha firmado un contrato de dos años con el club de Eindhoven. Llevará el dorsal 18. El serbio está a la espera del permiso de trabajo.





"Cuando el PSV se puso en contacto conmigo, enseguida entendí que quería venir a Eindhoven", declaró Kostić. "Después hizo falta algo de tiempo para cerrar el acuerdo, porque quería estar seguro de que mi familia también se sintiera como en casa aquí y de que todo fuera perfecto. Y así es exactamente. Estoy felicísimo con este traspaso".



