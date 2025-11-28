Ex-estrella de Chelsea y Manchester United, sancionada con seis meses de suspensión tras organizar un pasillo de honor de espaldas al campeón, el Rosario Central de Ángel Di María
La controvertida protesta de Estudiantes pone al club en problemas
La repercusión de la dramática protesta de Estudiantes el pasado fin de semana se ha convertido en uno de los episodios más polarizantes en el fútbol argentino reciente. La controversia comenzó cuando la AFA inesperadamente otorgó a Rosario Central un título por tener la mayor cantidad de puntos en el año calendario 2025, una decisión que muchos clubes creyeron que era meramente un “reconocimiento” simbólico, no un campeonato real.
Pero cuando el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, presentó un trofeo físico al capitán de Rosario, Di Maria, estalló el descontento. Estudiantes se convirtió en el único club en rechazar públicamente la legitimidad del título, y su respuesta en el campo envió ondas de choque a través de la liga. Mientras los jugadores de Rosario salían esperando un tradicional pasillo de honor, los jugadores de Estudiantes les dieron la espalda al unísono en protesta.
El gesto se ha transformado desde entonces en un debate, exponiendo la creciente frustración con el liderazgo de la AFA y la percepción de que Tapia ha estado usando el éxito reciente de la selección nacional, y su proximidad a Lionel Messi, para expandir su influencia sobre las competiciones domésticas.
- Getty Images Sport
Sanciones severas y Verón en el centro
Después de días de debate interno, la AFA dictó una de las sanciones más severas en los últimos años. Todos los 11 titulares de Estudiantes del partido recibieron suspensiones de dos partidos, a cumplirse en 2026. El capitán Santiago Nunez recibió un castigo adicional: una prohibición de tres meses para portar el brazalete.
Pero el golpe más severo fue para el presidente del club, Sebastián Verón. La AFA lo suspendió de toda actividad deportiva por seis meses, declarándolo el cerebro detrás de la protesta.
La resolución oficial declaró: “El propio presidente reconoce haber dado la orden que condujo al comportamiento que aquí se juzga… revelando que no fue un gesto improvisado o aislado, sino una directiva emitida por la más alta autoridad institucional del club.”
La política detrás de la protesta
Más allá de las sanciones inmediatas, el incidente ha expuesto fracturas más profundas dentro del fútbol argentino. Muchos clubes se sintieron sorprendidos por la decisión de la AFA de entregar el trofeo a Rosario Central. Afirman que solo acordaron un “reconocimiento” y no un título de campeonato oficial.
Los informes indican que el manejo del asunto por parte de Tapia generó una frustración generalizada, con funcionarios de los clubes quejándose en privado de que el proceso se llevó a cabo sin transparencia. Sin embargo, Estudiantes fue el único club dispuesto a desafiar públicamente la decisión.
Su protesta fue simbólica pero significativa. Históricamente, el pasillo de honor es una tradición arraigada en el respeto, realizada voluntariamente para los campeones de liga que aseguran un título temprano. Al rechazarlo, Estudiantes envió un mensaje contundente. La respuesta severa de la AFA solo intensificó el debate, planteando preguntas sobre autoridad, protocolo y las crecientes dimensiones políticas de la administración del fútbol argentino.
- Getty Images Sport
Estudiantes se mantienen firmes mientras las repercusiones continúan
En las secuelas, Estudiantes emitió una fuerte declaración respaldando a Verón, Núñez y a todo el equipo. El club anunció que está "analizando a fondo la sanción" y que puede presentar una apelación, argumentando que las sanciones reflejan una respuesta punitiva y políticamente motivada en lugar de un juicio administrativo justo.
La reacción pública ha sido dividida. Algunos creen que Estudiantes cruzó una línea al politizar una tradición de día de partido. Otros ven la postura del club como un desafío de principios a una presidencia de la AFA acusada de consolidar poder y de remodelar competiciones sin un consenso amplio.
Por ahora, las sanciones se mantienen y también la fractura que revelaron. Y con Verón fuera de juego durante seis meses, el enfrentamiento entre Estudiantes y la AFA está lejos de haber terminado.